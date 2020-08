Grmoja: Otkazi u rafineriji odraz brige vladajućih za svoj narod

<p>Politički tajnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong> u subotu se u Sisku osvrnuo na krucijalne probleme na koje će, kao saborski zastupnik izabran u toj izbornoj jedinici sustavno upozoravati i predlagati konstruktivna rješenja, među kojima je istaknuo sisačku Rafineriju.</p><p> "Most će se u Sisačko-moslavačkoj županiji i Hrvatskom saboru boriti za kvalitetniji život građana, a najavljeni otkazi u rafineriji potvrđuju da vladajuće nije briga za narod", ustvrdio je Grmoja.</p><p>Na konferenciji za novinare Grmoja je istaknuo izabrane povjerenike Mosta NL za grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju, te se osvrnuo na krucijalne probleme.</p><p> “Ova županija ima dosta problema, evo najavljuju se otkazi u sisačkoj rafineriji, 250 ljudi, a Most je još prije dvije godine isticao da će naša nafta završiti u Mađarskoj i da je plan gašenje sisačke rafinerije. Vladajući su tvrdili da neće tako biti, da su oni koji dignu ruke za gašenje rafinerije veleizdajnici, ali sad šuti i župan Žinić i HDZ-ova većina. A što je s obećanjem o otkupu INA-e", upitao je Grmoja.</p><p>Najavio je da će Most zato biti konstruktivna i glasna oporba u županiji i Hrvatskom saboru, gdje ću se nastaviti boriti za bolje uvjete života građana u ovoj županiji.</p><p> "Nastavit ćemo još borbenije”, rekao je Grmoja.</p><p>Dodao je kako će povjerenici koji su nazočili konferenciji za novinare biti Rajko Delić za Sisak, Lucija Gašpar Šako za Sisačko-moslavačku županiju, te Manuela Marinović za Petrinju.</p>