Nikola Grmoja otkrio je na press konferenciji kako je sinoć primio prijetnje smrću koje su upućene njegovom djetetu. Još razmišlja hoće li te prijetnje prijaviti policiji.

"Noćas nisam mogao zaspati do tri sata jer sam primio prijetnje smrću. One me nisu toliko uznemirile, više me uznemirila prijetnja smrću mom djetetu, slika djeteta u mrtvačkom sanduku i to da ću patiti kao Mišo Kovač i gledati svoje dijete u mrtvačkom sanduku"; rekao je Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, na konferenciji za novinare u Saboru.

Grmoja se novinarima požalio da se protiv njega vodi "medijska haranga" zbog izjava o antipedofilskom zakonu i zabrani, kako on to naziva, LGBTQ propagande, a u jednom trenutku je počeo govoriti i o tim prijetnjama smrću koje je primio na Facebooku. I dosad ih je, kaže, primao, ali ovaj put su ga uznemirile jer su se odnosile na njegovo dijete.

"Ovdje se radi o medijskoj harangi, hvala svima koji su u tome sudjelovali. Hvala im za ove slike koje sam noćas dobio. Još sam potresen time, malo me uznemirilo. Nisam ni mislio ovo sada reći, ali izašlo je iz mene", rekao je Grmoja, koji još uvijek nije odlučio hoće li prijetnje prijaviti policiji.

"Razmišljam o tome, konzultirat ću se, ali najvjerojatnije ću podnijeti prijavu. Da je prijetnja upućena prema meni vjerojatno ne bih, ali s obzirom da je prijetnja mom djetetu najvjerojatnije hoću", rekao je Grmoja.

Tvrdi da su njegove ranije izjave pogrešno protumačene i da nema ništa protiv bilo koje manjine u društvu.

"Svaki čovjek, neovisno o seksualnoj orijentaciji, ima jednako dostojanstvo. Diskreditiraju me tako što mi vade slike s deklariranim homoseksualcima. Pa to je najbojli primjer da to nema veze s vezom. Bliži mi je svaki dobar i pristojan čovjek u gej paradi od divljaka koji su ih napali. Ne da mi je bliži... bliži mi je milijun puta. Svaki onaj koji u ovoj zemlji poziva na nasilje, koji druge ljude vrijeđa zbog njihovih uvjerenja ili seksualne orijetacije, taj je udaljen od mene kao Pluton od Zemlje", kaže Grmoja.