Grmoja protiv vjetroelektrana: 'Prostor je preopterećen, a i premalo koristi za stanovnike'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja usprotivio se u petak projektu izgradnje Vjetroelektrane Dazlina ustvrdivši da Šibensko-kninskoj županiji ne treba još jedna vjetroelektrana jer je riječ o prostoru koji već nosi velik teret izgradnje vjetroelektrana. „Lokalna zajednica od vjetroelektrana nema velike koristi, a građani, obrtnici i poduzetnici kroz cijenu električne energije plaćaju njihovu izgradnju. Investitori zahvaljujući našem vjetru i prostoru izvlače velik novac iz Hrvatske, dok lokalnoj zajednici ostaje vrlo malo ili ništa“, rekao je Grmoja. Poručio je da se ne može prihvatiti model u kojem se veliki investitori potiču i subvencioniraju, dok se istodobno povećava pritisak na hrvatske obrtnike, paušalce i poduzetnike.

„Hrvatski obrtnici i poduzetnici moraju biti kičma hrvatskog gospodarstva, umjesto da država pogoduje velikim investitorima koji koriste naš prostor, a lokalnim ljudima ne ostavljaju gotovo ništa. Zato iz Šibenika šaljemo poruku Vladi Andreja Plenkovića - počnite rezati na sebi, prestanite gaziti paušalce, obrtnike i poduzetnike i prestanite pogodovati velikima“, kaže Grmoja.

Član Predsjedništva Mosta Mihovil Klarić upozorio je kako su stanovnici Gaćeleza, Grabovaca i Dazline prije godinu dana saznali da se u blizini njihovih naselja planira graditi nova vjetroelektrana, i to na području koje je već snažno opterećeno takvim projektima.

„Na području Šibensko-kninske županije nalazi se trećina svih izgrađenih vjetroelektrana u Hrvatskoj. Imamo devet vjetroelektrana koje rade i jednu u pokusnom radu. Nova vjetroelektrana došla bi u već zasićen prostor i dodatno ga opteretila“, rekao je Klarić.

Posebno je upozorio na pitanje udaljenosti vjetroturbina od naseljenih mjesta. Prema važećem prostornom planu, najmanja udaljenost iznosi 800 metara, no Klarić ističe da je to pravilo doneseno u vrijeme kada su turbine bile znatno niže.

„Ta je udaljenost propisana u vrijeme kada su turbine bile visoke oko 100 metara, a danas govorimo o turbinama visine oko 200 metara. Tražimo da se, po uzoru na Njemačku, uvede pravilo da udaljenost od naselja mora biti deset puta veća od visine turbine. Ako je turbina visoka 200 metara, minimalna udaljenost od naseljenog mjesta mora biti dva kilometra“, istaknuo je Klarić.

Naglasio je da se područje potencijalne VE Dazlina, prema dokumentaciji investitora, nalazi unutar područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno područja posebne zaštite ptica.

„Tražimo novu neovisnu studiju i ozbiljnu procjenu kumulativnog učinka. Također ćemo od Zavoda za okoliš i prirodu tražiti prvotnu stručnu studiju područja Nature 2000 kako bi se usporedila s onom koja je proglašena 2013. godine“, kaže Klarić.