Grmoja: S čime to Plenković i Turudić drže Tomaševića da se stalno bavi Thompsonom?

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja je u subotu je rekao da, unatoč važnosti pitanja zaštite gotovine, nisu uspjeli prikupiti potpise saborskih zastupnika za pokretanje ustavnih izmjena te najavio mogućnost referenduma o ustavnoj zaštiti gotovine kad okupe dovoljan broj volontera.

Grmoja je na konferenciji za novinare podsjetio da je Most predstavio nacrt izmjena Ustava kojim su željeli zaštititi gotovinu kao sredstvo plaćanja te da im je bio potreban 31 potpis zastupnika, ali da su političke stranke, uključujući HDZ, SDP i Možemo, odbile dati potporu toj inicijativi.

Riječ je, kaže, o pitanju koje bi trebalo biti nešto što nas sve povezuje i građani to podupiru.

"Radi se o jednostavnom principu – da svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo izabrati način plaćanja. Gotovina je za mnoge primarno, a za dio građana i jedino sredstvo plaćanja, i zato je nužno zaštititi je Ustavom. Budući da za to u Hrvatskom saboru nije bilo političke volje, pozivam građane da nam se pridruže u ovoj inicijativi", kazao je Grmoja.

Govoreći o mogućem referendumu, rekao je da u to neće ulaziti "bez ozbiljne procjene uspjeha i snažne volonterske mreže", ali ako se prijavi dovoljan broj volontera spremni su, kaže, i na referendumski put. To bi, kako su procijenili, mogli s pet tisuća volontera te su dodali da će s prijavljenima biti u kontaktu i pripremati daljnje korake, a obrazac za prijavu volontera objavit će na službenoj web stranici Mosta.

"Bez gotovine, novac postaje još apstraktniji nego što je danas, a mnogi stručnjaci već se žale na njegovu rastuću fiktivnost", kaže Grmoja.

Iz Mosta su naglasili da inicijativa nije usmjerena protiv kartičnog ili digitalnog plaćanja nego je naglasak na zaštiti pluralizma platnih instrumenata, financijske uključenosti i pravne sigurnosti.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ustvrdio je da zaštita gotovine ima i širu dimenziju slobode.

"U društvu u kojem novac postaje sve apstraktniji i sveden na digitalni zapis, važno je očuvati mogućnost fizičkog plaćanja kao jamstvo privatnosti i osobne autonomije. Gotovina građanima daje neposredan uvid u potrošnju, štiti starije i digitalno manje pismene osobe te predstavlja dodatni sloj sigurnosti u slučaju tehničkih ili sustavnih poremećaja“, istaknuo je.

Miletić je ustvrdio da se mnogi političari mogu predstavljati kao domoljubi, ali da djela pokazuju suprotno, kritizirajući pritom i premijera Andreja Plenkovića.

Usporedio je Hrvatsku s drugim državama navodeći primjer Slovenije i Austrije za koje je rekao da idu u smjeru zaštite gotovinskog plaćanja.

Na pitanje o odluci Ustavnog suda i najavi tužbe vezane uz doček rukometaša, Grmoja je kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te ocijenio da se bavi pogrešnim temama.

"Postavljam pitanje - s čime Plenković i Turudić drže Tomislava Tomaševića, da se konstantno bavi Thompsonom, zabranom koncerata pored svih silnih problema koje imamo u društvu?", upitao je Grmoja.