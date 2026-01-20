Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRALI POTPISANI SPORAZUM

Grmoja: 'Plenkovićeva vlada ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Grmoja: 'Plenkovićeva vlada ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese'
Zagreb: Nikola Grmoja i Marin Miletić o sporazumu o hrani EU i Južne Amerike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatska pod Vladom Andreja Plenkovića ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese, sigurnost jedne države nije samo vojna, nego i u proizvodnji hrane, poručili su u utorak zastupnici Mosta problematizirajući potpisani sporazum o hrani između EU i država Mercosura

Admiral

"Ovaj sporazum ima svojih pozitivnih strana, posebno za određene zemlje EU, ali što Hrvatska dobiva? Moći ćemo izvoziti automobile, kemikalije, strojeve, dakle stvari koje uopće ne proizvodimo, a zauzvrat ćemo dobiti jeftine poljoprivredne proizvode iz Južne Amerike u kojoj se koriste i hormoni rasta i pesticidi", upozorio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za medije u Saboru. 

Naglasio je da će trgovinski sporazum između EU i država Mercosura - Brazila, Argentine, Paragvaja, Urugvaja - narušiti ionako već težak položaj hrvatskih poljoprivrednika i stočara te Vladu optužio zbog provođenja politika koja idu na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Radi se o najvećem trgovinskom ugovoru koji je EU postigla nakon 25 godina pregovora, žestoko osporavanom u Europi, a koji mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta. 

'PONUDA JE TU' Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru
Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru

"Hrvatska pod ovom vladom Andreja Plenkovića ne vodi politiku koja radi za hrvatske nacionalne interese. To smo vidjeli na čitavom nizu primjera, a sad imamo i ovaj sporazum. Ako već ova Vlada ne štiti hrvatske nacionalne interese, ako nije glas hrvatskih poljoprivrednika  i stočara u EU, to će biti Most i pozivamo Vladu da promijeni svoj stav i da ne gleda što kažu velike države članice nego da slijedi hrvatske nacionalne interese", poručio je Grmoja.

Njegov stranački kolega Marin Miletić naveo je da su protiv ovog sporazuma glasale Francuska, Poljska, Austrija, Mađarska, Irska, Belgija dok Plenković "patetičnim pamfletima pravda svoje globalističke politike". 

"Ovime se omogućuje da se iz Južne Amerike u EU uvozi meso, šećer, etanol, žitarice i slični proizvodi bez carina. Uvozit ćemo iz Brazila kokoši koje su genetski odabrane, pune aditiva. Sigurnost jedne države nije samo vojna nego itekako  i energetska i u proizvodnji hrane, politika o hrani bi trebala biti suverenistička, a ne podanička kakvu vodi Andrej Plenković", rekao je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026