DSV je jučer imalo elektronsku sjednicu na kojoj je odobrilo zahtjev USKOK-a i DORH-a za skidanjem imuniteta sucu Vekiću i danas se po tome postupa. Dalje je stvar suda i tužitelja, pojasnio je SDP-ov zastupnik Arsen Bauk, inače i član Državnog sudbenog vijeća, proceduru koja je prethodila uhićenju osječkog suca Zvonka Vekića.

Osumnjičen je za primanje mita od odbjeglog Zdravka Mamića i pranje novca.

- Ono što sam vidio da se piše na portalima, to je otprilike to. Mislim da je pranje novca ili tako nešto. Priča se o stanovima, autima i slično. Spominje se i gospodin Mamić pa ćemo vidjeti što će biti. Na kraju krajeva to će doći odvjetnicima gospodina Vekića pa će oni to pustiti javno. Nije ništa izvan onoga, koliko sam uspio vidjeti, što smo već imali prilike slušati od Mamića - rekao je Bauk.

Naglasio je kako DSV može postupati jedino po zahtjevu USKOK-a i podsjetio kako su već u jednom slučaju odobrili skidanje imuniteta.

- U jednom slučaju sam ja čak glasao protiv jer mislim da zahtjev nije bio obrazložen i na kraju bi to ispalo točno jer je istražni sudac odbio zahtjev USKOK-a, a u ovim drugim slučajevima je prihvatio. Ovaj put je zahtjev bio nešto obrazloženiji, iako mi nakon ove njihove presice ne ulijevaju neko pretjerano povjerenje (konferencije glavne Državne odvjetnice i ravnateljice USKOK-a, op.a). No, još uvijek minimum imaju pa nisam a priori protiv svih njihovih zahtjeva - rekao je.

Govoreći o DORH-u, koji u petak Saboru podnosi godišnje izvješće o svome radu, a baš nakon niza afera koje su im se zaredale, Mostov Nikola Grmoja najavio je za taj dan u jutarnjim satima i sjednicu Antikorupcijskog vijeća zajedno s Odborom za pravosuđe.

- Na sjednici ćemo zauzeti stav o izvješću glavne Državne odvjetnice, a ja ću kao predsjednik Vijeća predložiti da se ono odbaci. Osim toga, zahtijevamo od Vlade da pokrene opoziv glavne Državne odvjetnice - poručio je.