Grmoja žestoko udario po euru: 'Redovi za kovanice društvena sramota, država ponižava ljude'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja na svom je Facebook profilu oštro kritizirao zamjenu kune eurom, osvrnuvši se na višednevne redove građana koji pokušavaju zamijeniti kovanice prije isteka roka.

U objavi je ustvrdio da je uvođenje eura bio politički poraz za koji, prema njegovim riječima, odgovornost snose Vlada Andreja Plenkovića, ali i dio oporbe. Posebno je prozvao SDP i Možemo!, navodeći da su dvaput odbili Mostov prijedlog o odgodi uvođenja zajedničke valute.

- Zamjena kune eurom sama po sebi predstavlja kapitulaciju. To je kapitulacija za koju su izravno odgovorni Vlada, ali i lijeva oporba - poručio je Grmoja.

Posebno se osvrnuo na prizore iz Zagreba, gdje građani satima stoje u dugim redovima kako bi zamijenili sitan novac. Takvu situaciju opisao je kao nešto što nadilazi politički sukob.

- Da ljudi čekaju satima u redovima dugima i po stotinu metara kako bi zamijenili nekoliko desetaka kuna u kovanicama, slika je države koja je zaboravila vlastite građane - napisao je, dodavši da se radi o društvenoj sramoti i ponižavanju ljudi.

Grmoja je naveo i osobno iskustvo, istaknuvši da ga je jedna sugrađanka zamolila da joj pomogne u zamjeni kuna. Poručio je da će to učiniti, ali bez slanja novca u Zagreb i bez čekanja u redovima.

- Ne pada mi na pamet zvati prijatelje i slati im kune autobusom da se muče i ponižavaju zbog tuđe bahatosti i nesposobnosti. Radije ću preuzeti ulogu Hrvatske narodne banke - napisao je, naglasivši da, za razliku od HNB-a, novac neće uništiti.

U nastavku objave kritizirao je i guvernera HNB-a Borisa Vujčića, optuživši ga da nije učinio ništa kako bi se ublažile posljedice visoke inflacije. Naveo je i da će kovanice čuvati dok, kako kaže, ne dođe do povratka hrvatske nacionalne valute.

Grmoja je uz objavu priložio i fotografiju na kojoj se vidi novčanica od 200 kuna. Za razliku od kovanica, papirnate novčanice mogu se zamijeniti za eure i nakon 31. prosinca, dok se rok odnosi isključivo na zamjenu kovanog novca.