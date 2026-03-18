Obavijesti

News

Komentari 4
BURNO NA NERETVI

Grmoja zove Uskok u Metković: HDZ-ov gradonačelnik upravo prenamjenjuje zemlju obitelji!

Piše HINA, 24 sata,
Čitanje članka: 2 min
Grmoja zove Uskok u Metković: HDZ-ov gradonačelnik upravo prenamjenjuje zemlju obitelji!
2
Zagreb: Nikola Grmoja o Mirti Matić, kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Supruga mog brata je sestra investitora i on meni ne dođe ništa. Jedino je problem što je nelegalno radio i sve smo to prijavili, odgovara čelnik Metkovića Milan. Prenamjena je išla na zemlji gdje je već počela gradnja

U Matkoviću se na današnjoj sjednici gradskog vijeća raspravlja o izmjenama prostornog plana, a Mostov Nikola Grmoja je teško optužio za pogodovanje HDZ-ova gradonačelnika Dalibora Milana koji je ujedno također saborski zastupnik. Radi se o prenamjeni kojom bi rekreacijska zona postala građevinsko zemljište, a među prenamijenjenim zemljištima je i ono u vlasništvu obitelji gradonačelnikove šogorice, odnosno supruge gradonačelnikova brata. 

Most je poslao priopćenje s Grmojinim izjavama. Istaknuo je kako je na sjednici Gradskog vijeća donesena odluka o prenamjeni zemljišta u građevinsko, uključujući i parcelu u vlasništvu obitelji brata gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana. Riječ je o površini od približno 2.154 m², čime je zemljište iz zone sportsko-rekreacijske namjene prenamijenjeno u građevinsko, uz potencijalno značajno povećanje njegove tržišne vrijednosti. Dodatno zabrinjava činjenica da su, prema iznesenim navodima, radovi na toj lokaciji započeli i prije formalnog donošenja odluke Gradskog vijeća, navodi se u priopćenju.

- Ovdje ne govorimo o izoliranom slučaju, nego o obrascu postupanja koji ozbiljno narušava povjerenje građana. Parcela u vlasništvu obitelji brata gradonačelnika Dalibora Milana, prenamijenjena je u građevinsko zemljište, a prema dostupnim informacijama gradnja je započela i prije odluke Gradskog vijeća. Zbog sumnje na pogodovanje, USKOK mora reagirati - poručio je Grmoja.

Kako se vidi u zemljišnim knjigama, supruga gradonačelnikova brata i njene dvije sestre su imale malu parcelu uz cestu. Iza te uske parcele je zemljište od 2154 kvadrata koje je u vlasništvu dvije sestre i koje se sada prenamjenjuje ako bi izmjene prostornog plana prošle. Prenamjenjuje se i susjedno zemljište koje ima drugog vlasnika, obiteljski nepovezanog s gradonačelnikovim bratom i njegovom suprugom. 

Hina je prenijela i izjavu, prozvanog gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana. Odgovorio je Grmoji kako je u petim izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Metkovića bilo desetak prijedloga za dio Metkovića koji se zove Bočina, a datiraju još iz 2021. godine.

-Prijedloge smo dali izrađivaču plana koji je utvrdio da je sve zakonito, odnosno da se ta zemljišta mogu izmijeniti u građevinska. Uistinu imamo problem na spomenutoj parceli, ali zato što je gradnja nekretnine počela prije donošenja prostornog plana. Po današnjem saznanju obavijestio sam naše komunalne redare i Državni inspektorat i oni će postupiti po zakonu. Ako treba rušiti, rušit će se -  rekao je Milan, dodavši da vlasnik zemljišta nije u obiteljskoj vezi s njim.

- Supruga mog brata je sestra investitora i on meni ne dođe ništa. Jedino je problem što je nelegalno radio i sve smo to prijavili-smatra Milan. Dodao da je prostornim planom investitoru omogućena izgradnja prometnice u punom profilu i s cjelovitom infrastrukturom, koju će potom dati u vlasništvo Grada Metkovića.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026