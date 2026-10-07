Vađenje panjeva stabala koji su uništili grobnice počinje nakon okončanja postupka nabave. Javilo se sedam tvrtki, a žalbeni rok je do 12. listopada, rekli su iz Zagrebačkog holdinga
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Grobovi na Mirogoju i dalje nisu obnovljeni: 'Riječ je o izazovnim i kompliciranim zahvatima...'
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Prošlo je sedam mjeseci od razornog nevremena koje je potkraj ožujka pogodilo Zagreb. Na zagrebačkome Mirogoju još su vidljive posljedice prirodne katastrofe. Snažan vjetar iščupao je i oštetio stotine stoljetnih stabala, što je uzrok izravnog oštećenja velikog broja grobnica i spomenika.
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