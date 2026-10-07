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Grobovi na Mirogoju i dalje nisu obnovljeni: 'Riječ je o izazovnim i kompliciranim zahvatima...'

Piše Snježana Krnetić,
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Grobovi na Mirogoju i dalje nisu obnovljeni: 'Riječ je o izazovnim i kompliciranim zahvatima...'
Foto: Pixsell.
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Vađenje panjeva stabala koji su uništili grobnice počinje nakon okončanja postupka nabave. Javilo se sedam tvrtki, a žalbeni rok je do 12. listopada, rekli su iz Zagrebačkog holdinga

Prošlo je sedam mjeseci od razornog nevremena koje je potkraj ožujka pogodilo Zagreb. Na zagrebačkome Mirogoju još su vidljive posljedice prirodne katastrofe. Snažan vjetar iščupao je i oštetio stotine stoljetnih stabala, što je uzrok izravnog oštećenja velikog broja grobnica i spomenika.

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Komentari 3
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