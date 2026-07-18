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Tragedija

Grom ubio 97 ovaca u Alpama

Piše HINA,
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Grom ubio 97 ovaca u Alpama
Lun: Ovce koriste nepristupačan Lunjski krajolik za ispašu i odmor | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Udar groma u Alpama je ubio 97 crnonosih ovaca u švicarskoj regiji Valais, a preživjelo je oko 80 životinja, izvijestila je u subotu novinska agencija Keystone-SDA

Životinje su stajale jedna do druge u ograđenom prostoru, što je ranije bilo neuobičajeno, no danas je neophodno zbog zaštite stada, rekao je uzgajivač ovaca koje su stradale za Keystone-SDA. Uzgajivači se često žale na ubrzano širenje populacije vukova, što prijeti njihovim stadima i primorava ih da poduzmu mjere zaštite koje prije nisu bile potrebne.

O razornome udaru groma prvi je put izvijestila internetska stranica Pomona. Uginule životinje s planine su prevezene u nizinu helikopterom, rekao je uzgajivač. Incident se dogodio preko noći na alpskoj livadi na 2503 metra visokom Eggerhornu u dolini Binn, južno od Rone. Uslijedio je nakon jakih grmljavinskih oluja koje su zahvatile velike dijelove Švicarske poslije duljega toplinskog vala.

Meteorološka služba SRF Meteo do četvrtka navečer evidentirala je čak 26.000 udara groma u roku od samo nekoliko sati. Crnonose ovce su švicarska pasmina tipična za regiju Valais, a prepoznatljive su po uvijenim rogovima, pahuljastom bijelom runu, crno uokvirenim očima i crnom njuškom.

Vrlo su cijenjene zbog vune i mesa te zbog ispaše igraju važnu ulogu u održavanju krajolika i trave niskom na iznimno strmim planinskim livadama.

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