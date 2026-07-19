Kako je prvi gay kruzer u 'Jugi' spasio turističku sezonu: 'Gosti su bili tihi, napojnice velike...'
Prvo organizirano gay kruzer putovanje na Jadranu bilo je 1981. Dubrovačka agencija Atlas iznajmila je tad luksuzni brod međunarodnom udruženju homoseksualaca kako bi pokrila financijske gubitke
U Zadar je ovih dana doplovio golemi kruzer "Scarlet Lady". Ime broda je biblijsko, ali ne baš smjerno - "grimizna dama" je starozavjetni naziv žene laka morala. "Grimizna bludnica" je babilonska prostitutka odjevena u kardinalski crvenu ili purpurnu (crvenoljubičastu) boju. Vlasnik broda dugog 277 metara i kapaciteta 2770 putnika (u obje dimenzije nadmašuje slavni "Titanic") kompanija je Virgin Voyages, koju je osnovao slavni britanski milijarder Richard Branson.