Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'

"S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisiv. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama. Obitelji izražavamo najdublju sućut. Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu", objavili su iz DVD-a Krašić opraštajući se od svoje članice koja je stradala u teškoj prometnoj nesreći u subotu na autocesti A1.

U komentarima ispod objave su se od mlade djevojke oprostili brojni prijatelji, poznanici, vatrogasci iz cijele Hrvatske, tuga je prevelika...

Policija je u nedjelju objavila detalje nesreće u kojoj je stradala mlada vatrogaskinja.

Na svojim stranicama izvijestili su kako je u subotu oko 9 ujutro na autocesti A1, između 18. i 19. kilometra, djevojka (18) bez položenog vozačkog ispita upravljala osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se lijevom prometnom trakom južnog kolnika, dionicom prometnog čvora Jastrebarsko - Donja Zdenčina u smjeru sjeveroistoka.

- Tom prilikom nije držala potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila tako da ne ugrožava sigurnost prometa, zbog čega je u izbjegavanju izravnog naleta na vozilo ispred sebe skrenula u lijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio osobnog automobila marke Opel Astra, mađarskih nacionalnih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Mađarske, a koji se kretao istom prometnom trakom u istom smjeru, ispred vozila marke BMW. - objavili su iz policije.

Dodaju da je uslijed naleta osobni automobil marke BMW odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se tamo i zaustavio.

- U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradala 18-godišnjakinja. Zbog obavljanja očevida u vremenu od 13.58 do 14.14 sati u subotu iz sigurnosnih razloga zatvoren je promet južnim kolnikom autoceste A1 u smjeru Zagreba - rekli su iz policije.

Navode da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.