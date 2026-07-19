VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...

Na autocesti A1 u nedjelju poslijepodne stvorile su se velike kolone vozila, a čitatelji nam javljaju kako je promet gotovo u potpunosti usporen. Iznad autoceste navodno su bila dva helikoptera, dok je na terenu prisutan velik broj policajaca, uključujući i policijske motocikliste, javlja čitaetlj. O nesreći se oglasila i policija, kako su izvijestili, dojavu o prometnoj nesreći kod naplate Demerje u smjeru Zagreba zaprimili su u 14.45 sati. U nesreći su sudjelovala dva auta i motocikl, a ozlijeđen je vozač motocikla kojem je liječnička pomoć pružena u KB Dubrava, gdje je helikopterom prevezen na daljnje liječenje.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće jedna prometna traka u smjeru Zagreba je zatvorena, dok se promet odvija drugom, zbog čega su se stvorile velike kolone. Očevid je još u tijeku, a kako javlja HAK, kolona je duga oko tri kilometra.

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Pokretanje videa... VIDEO Sudar na autocesti | Video: Čitatelj 24sata

Kolona se stvorila i ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika zbog nesreće u samom tunelu, a otežano se vozi i na A2 u smjeru Zagrebu, također, zbog nesreće, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. U tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika dogodila se prometna nesreća, vozila su sada uklonjena, no pred tunelom se stvorila kolona duga oko dva kilometra.

Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje: između čvorova Novigrad i Bosiljevo II u smjeru mora, a u smjeru Zagreba između čvorova ﻿Ogulin i Bosiljevo I te između čvora Karlovac i naplate Lučko.

Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko dva kilometra te se proteže i u Sloveniju.

Prometna nesreća dogodila se i na ﻿22. kilometru A2 Zagreb-Macelj kod čvora Sveti Križ Začretje u smjeru Zagreba, zbog čega se vozi otežano.

Kolona je i dalje na graničnom prijelazu Bajakovo, trenutno duga oko četiri kilometra.

Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.