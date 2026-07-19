Kako je potvrdila policija u požaru su otećene tri kuće...
DRAMA U SLAVONIJI
Grom udario u kuću! Požar se proširio na još dvije kuće...
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Kako je potvrdila policija grom je u subotu poslijepodne udario u kuću u Vidovcima. Kuća je inače u vlasništvu žene (73) a grom je izazvao požar.
Konkretno, od udara groma zapalio se telekomunikacijski kabel, a toplina se potom proširila i na krovište druge kuće, u vlasništvu 70-godišnjakinje. Nakon toga požar je zahvatio i krovište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka.
Na teren su prvo izašli vatrogasci s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nakon dodatne dojave o požaru u pomoć su pozvani i DVD Požega te DVD Kaptol.
Zahvaljujući brzoj dojavi građana požar je saniran u početnoj fazi te je spriječena veća materijalna šteta, objavila je policija.
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