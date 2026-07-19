Grom udario u kuću! Požar se proširio na još dvije kuće...

Kako je potvrdila policija grom je u subotu poslijepodne udario u kuću u Vidovcima. Kuća je inače u vlasništvu žene (73) a grom je izazvao požar.

Konkretno, od udara groma zapalio se telekomunikacijski kabel, a toplina se potom proširila i na krovište druge kuće, u vlasništvu 70-godišnjakinje. Nakon toga požar je zahvatio i krovište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka.

Na teren su prvo izašli vatrogasci s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Nakon dodatne dojave o požaru u pomoć su pozvani i DVD Požega te DVD Kaptol.

Zahvaljujući brzoj dojavi građana požar je saniran u početnoj fazi te je spriječena veća materijalna šteta, objavila je policija.