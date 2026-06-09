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VOZIO SE UZ OBALU

Gumenjakom teško ozlijedio kupača kraj Novog Vinodolskog

Piše Ivan Hruškovec,
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Gumenjakom teško ozlijedio kupača kraj Novog Vinodolskog
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Plovila smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidbu je potrebno prilagoditi uvjetima na moru i gustoći prometa.

U akvatoriju kod Sibinja Krmpotskog jučer je teško ozlijeđen 67-godišnji hrvatski državljanin, javlja policija.  Naime, 37-godišnji hrvatski državljanin upravljao je plovilom na udaljenosti od oko 20 metara od obale kada je naletio na 67-godišnjeg kupača koji se nalazio u moru. Ozlijeđenom 67-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Utvrđivanje okolnosti događaja i daljnje postupanje proveli su djelatnici Lučke kapetanije, koji su utvrdili da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena.

Policija podsjeća voditelje plovila da se pridržavaju propisa o sigurnosti plovidbe te posebnu pozornost obrate na kupače, ronioce i druge osobe u moru. Također, plovila smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidbu je potrebno prilagoditi uvjetima na moru i gustoći prometa.

Kupačima i roniocima savjetuje se dodatan oprez te korištenje propisane signalizacije za označavanje svoje prisutnosti u moru kako bi bili što uočljiviji voditeljima plovila.

Odgovornim ponašanjem i poštivanjem propisa može se pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika pomorskog prometa i spriječiti stradavanja na moru.
 

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