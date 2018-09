Guru silovao brojne žene: 'Ja znam što je najbolje za vas...'

Na početku to je bilo utočište na tajlandskom otoku Koh Phangan gdje su se učila drevna tantrička učenja pod budnim okom vođe i gurua Swami Vivekananda Saraswatija pravim imenom Narcis Tarcau. No sad se čini da to nije bila tek obična škola joge jer se 16 bivših učenika i članova osoblja, koje su razgovarale s Guardianom, rekle se u toj školi orgijalo, odnosno kako je guru govorio ' duhovno iscjeljivalo'.

Čak 14 žena i 2 muškarca tvrde da su se u školi događala silovanja i zlostavljanja te 'ispiranje mozga' ,te da su stotine žena u ime 'prosvjetljenja' s vođom natjerane na seks.

O tome što se zapravo događalo u Agami, javno je svjedočilo čak 30 žena, tako da je već u srpnju Swami Vivekananda Saraswatija napustio otok. Napustio je i Tajland te se nije moglo doći do njega.

S novinarom Guardiana razgovaralo je 14 žena iz V. Britanije, Kanade, Brazila, Australije i Amerike i željele su ostati anonimne. Tri tvrde da su silovane pod krinkom duhovnog iscjeljenja. Druge su kazale kako ih je guru seksualno zlostavljao kad bi ih pozvao na privatne konzultacije u svoj ured.

'Ja znam što je najbolje za vas'

Kada bi žene rekle da ne žele seks, on bi nasrnuo na njih i objasnio im da on zna što je najbolje za njih.

Osim njega dvojica starijih muških učitelja su također optužena za silovanje. Obojica su napustila Tajland. Mnogi su kazali da su godinama ostajali u školi jer im je mozak bio doslovno 'ispran'. Predatorsko seksualno ponašanje postalo je normalno, a oni koji su se žalili ušutkani su pod prijetnjom 'negativne karme' do kraja života.

Govorili su: 'Ako budete loše govorili o vašem guruu pratit će vas negativna karma do kraja života. Sigurno će doći do strašnih duhovnih posljedica'. I žene bi u strahu utihnule.

- Definitivno je to bio kult, kao da je nekakvu magiju bacio na nas, ljudi su vođi slijepo vjerovali, njemu i njegovim duhovnim moćima - rekla je jedna od žena.

Foto: screenshot/Youtube Swami Vivekananda Saraswati pravog imena Narcis Tarcau

Iz škole Agama su se ispričali zbog patnje koja je nanesena mnogim ženama

- Nismo u niti jednom trenutku demantirali optužbe, ali također postoji izrazita kampanja mržnje koja se provodi nad školom. Mnogi namjerno kleveću Agamu i šire laži što je zločin na Tajlandu - naveli su u priopćenju te dodali da su i ljudi sa kriminalnim dosjeima uključeni u kampanju protiv Agame.

Od 2003. Agama je narasla u najveću školu tantričke joge na svijetu. Tamo se godišnje obučavalo tisuće učitelja joge. Glavni centar je bio u Tajlandu, ali su također imali škole i u Indiji, Kolumbiji i Austriji. Dvije trećine polaznika bile su žene. Najpopularnije je bio mjesečni tečaj prvog stupnja koji je koštao 305 funti. Tijekom tečaja na višoj razini pohađali se se radionice na kojima su polaznice bile upoznate i s tom 'drugom stranom obrazovanja'.

'Seks s guruom će vas izliječiti'

Žene su bile konstantno poticane i ohrabrivane da se predaju muškarcima, uvjeravali su ih da je feminizam 'sranje' i da njihov guru zna što je najbolje za njih. Starije žensko osoblje , uključujući i liječnika Agame, uvjeravali bi ih da će ih seks sa Tarcauom izliječiti i otkriti put do tantričkog prosvjetljenja. Tarcai je govorio studenticama da bi trebale imati najmanje pet seksualnih partnera tjedno.

Mnoge od njih su dobrovoljno stupile u seksualne odnose s guruom vjerujući da bi ih mogao izliječiti od 'seksualnih blokada'.

No nisu sve žene koje su bile u Agami rekle da su postale žrtve. Mnoge su dolazile i odlazile slobodno i govorile da ih je joga preporodila, a to su čak bile i neke od Tarcauovih žrtava.

Flavia Tibucheski iz Brazila koja je bila generalna menadžerica u Agami od 2015. do 2016. rekla je da se seksala sa guruom vjerujući da će to biti duhovno iscijeljena. Nakon nekog vremena shvatila je da je njemu interes samo njegov vlastiti seksualni užitak. Kad je rekla da više ne želi on ju je rekao da ne zna što je najbolje za njezino tijelo i da strašno griješi.

Jedna od njegovih seksualnih partnerica rekla je da se zapravo nije htjela upuštati u seksualnu vezu s njim, ali su je uvjerili da je to najbolje za nju.

- Stvarno nisam htjela imati seks s njim, bio mi je odbojan i nimalo seksualno privlačan, ali jedna od starijih učitelja u školi me je gurao prema njemu govoreći mi da će me to pomoći da u ozdravljenju.

Mentalna manipulacija

Svi sugovornici su složni u tvrdnji da je Tracao, koji je inače iz Rumunjske, iskoristio i manipulirao osjetljivim i ranjivim ženama pod krinkom tantričkog iscjeljenja. Kao dio iscjeljenja pokazivao bi im svoje omiljene porno filmove. Dvije žene svjedočile su kako je Tracau doslovno 'ubijao' u njima samopoštovanje sve dok nisu pristale na seks s njim. Zatim im je govorio da će ih uskoro 'odblokirati'...

- Iskustvo u Agami jer nešto najtraumatičnije što mi se dogodilo u životu. Nisam sigurna hoću li ikada uspijeti u životu preći preko toga, prebroditi i zaboraviti - rekla je jedan od žena.