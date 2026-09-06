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INDUSTRIJSKI PROCES

Gust dim nad Ivanić-Gradom uznemirio je mještane: 'Sve je to izgledalo baš strašno...'

Piše Iva Tomas,
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Gust dim nad Ivanić-Gradom uznemirio je mještane: 'Sve je to izgledalo baš strašno...'
Foto: Čitatelj 24sata
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Bili smo na Naftalan bazenu kad smo vidjeli crni, gusti dim. Od bazena se jako dobro vidi, a nikome nije ugodno. Dim suklja već duže od pola sata - kaže nam jedna čitateljica

Iznad Ivanić-Grada nadvija se crn i gust dim u nedjelju u poslijepodnevnim satima, javljaju nam zabrinuti čitatelji. Kako su nam potvrdili iz JVP Ivanić-Grad, radi se o redovnom održavanju, to jest o 'paljenju baklje', što se odnosi na na tehnološki postupak spaljivanja viška plina na industrijskoj baklji unutar INA-inih postrojenja naftno-plinske industrije.

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Kako dodaju, nema razloga za zabrinutost jer je riječ o kontroliranom procesu.

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- Bili smo na Naftalan bazenu kad smo vidjeli crni, gusti dim. Od bazena se jako dobro vidi, a nikome nije ugodno. Dim suklja već duže od pola sata - kaže nam jedna čitateljica.

Koliko je dim bio gust, javili su čitatelji 24sata koji su ga spazili s vrha Medvednice.

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