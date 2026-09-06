Dim požara širi se Dalmacijom: Stariji i djeca neka stave masku ili neka ne izlaze na otvoreno...

Na području Dalmacije, od Splita do Pelješca, širi se dim koji vjetar raznosi s požara iz susjedne Bosne i Hercegovine, potvrdili su u nedjelju vatrogasci, dok je županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo izvijestio da vrijednosti lebdećih čestica u zraku višestruko prelaze uobičajene vrijednosti.

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Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka županijskog Nastavnog zavoda javnog zdravstva Nenad Periš izvijestio je u nedjelju da je na području splitsko-dalmatinske županije, uključujući i otoke, kakvoća zraka po pitanju lebdećih čestica "prelazi vrijednosti koje su uobičajene i to višestruko", priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

"Vrijednost čestica prelazi vrijednost koja je preporučena za period do godine dana. Posljedica povećanja vrijednosti lebdećih čestica su događanja u okolici županije," navodi Periš.

"Prema skali koju je donijela EU u odnosima od 1 do 6, izmjerene vrijednosti su od 2 do 3 te su po odredbi EU povišene", istaknuo je Periš koji je ispitivanje kakvoće zraka obavio po nalogu županijskog stožera civilne zaštite.

Za zdrave ljude izmjerene vrijednosti lebdećih čestica ne bi trebale predstavljati probleme, ali bi se starije osobe, mala djeca i osobe koje boluju od bolesti respiratornog sustava i s alergijskim problemima trebale zaštititi tako da ne izlaze vani ili da nose maske, dodao je Periš.

Zdravi ljudi bi po EU odredbi bili u opasnosti kad bi vrijednost prešla 6 te bi po preporuci trebali ostati u svojim kućama. Izmjerene vrijednosti su daleko niže, čak četiri puta. Sve navedeno vrijedi kako za kopneni dio županije tako i za otoke. Situacija se prati i mijena učestalo te će, ako bude kakvih promjena, obavijestiti javnost, poručio je Periš.

Hrvatska Vatrogasna zajednica (HVZ) pozvala je u nedjelju građane da zbog dima ne nazivaju vatrogasce jer pozivima opterećuju linije.

"Vjetar koji je počeo jače puhati u subotu navečer prenosi dim s požarišta u BiH prema Dalmaciji na prostor od Splita do Pelješca a vidi ga se i s otoka Brača," rekao je Hini vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Po njegovim riječima dim izgleda kao "bijela tmina" i osjeća se miris paljevine od požara.

Kazao je kako se ne može predvidjeti koliko će trajati takvo nanošenje dima s požarišta u BiH na područje Dalmacije "Smjer širenja dima ovisi od smjera vjetra," rekao je Kovačević.

Vatrogasci u Imotskom i Makarskoj navode da dim u Dalmaciju vjetar nanosi s požara koji obuhvaća područje između Tomislavgrada i Rame u BiH