Gusta magla i kiša, padat će i snijeg, izdali crveni meteoalarm

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, ujutro i prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla. U drugom dijelu dana na Jadranu ponegdje može pasti malo kiše, a navečer je u Gorskoj Hrvatskoj moguć i snijeg. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu umjerena bura, navečer na sjevernom dijelu i jaka, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji danju prolazno umjereno jugo.

Najniža temperatura od -2 do 1, na Jadranu od 5 do 9 °C. Najviša dnevna uglavnom između 3 i 7, na obali, otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 11 do 16 °C.

U srijedu će biti pretežno oblačno uz mjestimične oborine, češće na Jadranu. U Dalmaciji su ponegdje mogući i obilniji pljuskovi, lokalno i grmljavina, a ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj past će i malo susnježice i snijega. Lokalno je u unutrašnjosti moguća magla.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu zemlje jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom bez izraženog dnevnog hoda, od 0 do 5 °C. Na Jadranu najniža temperatura između 7 i 10, a najviša većinom od 10 do 15 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za kopneni dio zemlje zbog guste magle te za zapadnu obalu Istre i Kvarner zbog jakog vjetra. Za Velebitski kanal su izdali narančasto upozorenje zbog olujnog vjetra. U srijedu i četvrtak su izdali žuto upozorenje za obalu zbog vjetra, narančasto za Kvarner i crveno za Velebitski kanal.

