Boris Vujčić o ulasku Hrvatske u eurozonu: 'Već od danas trgovci mogu isticati cijene u eurima'

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić dao je izjavu medijima u povodu odluke Vijeća EU-a o pridruživanju Republike Hrvatske europodručju.

- Ovo je povijesni dan za Hrvatsku, pet godina napornog rada se isplatilo. Sada su pred nama tehničke pripreme. To će značiti puno više sigurnosti, to će biti bolje za građane, za poduzetnike, i to će se odraziti na rast standarda za građane - rekao je Vujčić.

Što se tečaja tiče, Vujčić je rekao kako ne očekuje da će se nešto bitno događati na tečajnom tržištu.

- Ključno je da znamo točno tečaj po kojem će se konverzija raditi, a 5.9. počinje obaveza isticanja cijena i u eurima, a tko želi može to napraviti i ranije, ali po ovom tečaju kojeg od danas znamo - rekao je Vujčić.

Što se bankomata tiče, Vujčić je rekao da očekuje da će većina bankomata biti od 1.1. na euru.

- U vrlo kratkom razdoblju, možda 10-ak dana, će svi bankomati biti na euru - rekao je Vujčić

Plenković otkrio tečaj

Ranije je ministar financija Zdravko Marić poručio kako je danas "povijesni dan za Hrvatsku", a ulazak u eurozonu je komentirao i premijer Andrej Plenković nakon sastanka s crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

- Ispunjavali smo sve kriterije, kao i Plan koji je u cijelosti ispunjen, prilagođavali zakone. Veliki događaj je da će se danas fiksirati tečaj, jedan euro bit će 7,53450 kuna - rekao je podsjetivši kako od 5. rujna službeno počinje s dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i eurima.

