Tim se potezom republikanski guverner Greg Abbott usprotivio predsjedniku SAD-a Joeu Bidenu, demokratu koji posljednjih mjeseci poziva poslodavce diljem zemlje da svojim zaposlenicima narede cijepljenje protiv koronavirusa ili im zaprijete otkazom.

“Cjepivo protiv koronavirusa je sigurno, učinkovito i naša je najbolja obrana protiv virusa, ali trebalo bi ostati dobrovoljno, a ne nametnuto”, napisao je Abbot u izjavi.

U naredbi stoji da “nijedan subjekt u Teksasu” ne može tražiti dokaz o cijepljenju od nijednog pojedinca, primjerice od svojih zaposlenika ili kupaca.

Tehnološki giganti Facebook Inc i Google (Alphabet Inc) zatražili su od svojih zaposlenika posjedovanje potvrde o cijepljenju kako bi se mogli vratiti u svoje urede, a obje tvrtke zapošljavaju veliki broj ljudi u Teksasu. I zrakoplovna tvrtka American Airlines naredila je svojim zaposlenicima iz SAD-a da joj do 24. studenog moraju predočiti potvrdu o cijepljenju ili će dobiti otkaze. Nametnuli su obvezu cijepljenja za 60 tisuća svojih zaposlenika iz SAD-a, od kojih je oko 9 tisuća iz Teksasa.

Obveza cijepljenja postala je gorući politički problem u Sjedinjenim Državama, a mnogi konzervativci smatraju da je time država prekoračila svoje ovlasti, dok zagovornici obvezu vide kao ključnu u borbi protiv koronavirusa.