Guverner Vujčić: Nagodba u Agrokoru bitno smanjuje rizike

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je u četvrtak da je nagodba u Agrokoru nešto što bitno smanjuje rizike koje bi proizašli iz stečaja te bi u tom smislu postizanje nagodbe bila dobra vijest.

Prema pisanju medija, Vijeće vjerovnika glasat će o nagodbi u ponedjeljak poslijepodne, a ne sutra. Bude li izglasana, u utorak će nagodba biti upućena Trgovačkom sudu.

Sud onda u roku od pet do 15 dana mora sazvati ročište na kojem će vjerovnici glasati. Zadnji datum do kojeg se nagodba mora poslati na sud, ako se sve želi završiti do krajnjeg zakonskog roka 10. srpnja ove godine, je četvrtak 21. lipnja.

"Kao što sam govorio u više navrata od početka krize, nagodba, odnosno rješenje koje ne vodi prema stečaju Agrokora i kompanija u Agrokoru je sasvim sigurno nešto što smanjuje bitno rizike, i uklanja rizike koji bi proizašli iz jedne neuredne situacije u koju bi moglo dovesti pokretanje stečajnih postupaka. U tom smislu bi onda to bila svakako dobra vijest", kazao je Vujčić u izjavi za novinare, upitan za komentar medijskih napisa da je nagodba sklopljena i da će idući tjedan biti poslana na Trgovački sud.