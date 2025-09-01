Guverner Vujčić: 'Nema razloga da će gotovina nestati. Plaće će i dalje rasti, ali tako i cijene'

Kad usporedite cijene u dućanima na moru ili unutrašnjosti tijekom sezone vidite razliku. Ona se očituje u mjerenju harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena, indeksa potrošačkih cijena i onoga što plaćaju strani turisti u odnosu na naše. Vidimo ove godine da je stopa inflacije zadnja tri mjeseca porasla zbog rasta cijena hrane. Sve ostale komponente su u skladu s očekivanjima, rekao je za guverner HNB-a Boris Vujčić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Guverner je otkrio što građane čeka ove zime, osvrnuo se na inflaciju koja je uobičajena za ljeto.

- Kod nas je snažna domaća potražnja. To je domaća komponenta inflacije. Što se tiče hrane, produktivnost naše poljoprivrede je niska. Značajno niža nego u Europi. To pridonosi višim cijenama hrane. Ali, kad gledamo mogućnost prodavača da dižu cijene - to je domaća potražnja koja je vrlo jaka - istaknuo je.

Kako je dodao, dva su razloga za to.

- Plaće su snažno rasle posljednje dvije godine. Rast će i dalje. Realan rast plaća bio je 6 posto u 2023., 12 posto u 2024. godini, a u ovoj će biti oko šest. To omogućava rast cijena. S druge strane rasta je zaposlenost. Ostvarili smo oko 40-50 tisuća radnih mjesta - poručio je

Na pitanje hoće li, zbog strožih pravila za kredite, doći do hlađenja tržišta nekretnina, odgovorio je: "To će značajnije utjecati na tržište gotovinskih kredita nego nekretnina. Zaoštravanje koje se odnosi na nekretninsko tržište neće značajno smanjiti potražnju".

Dodao je i da je prosječna kamatna stopa stambenih kredita u Hrvatskoj oko tri posto. Niža je, rekao je, nego što je u prosjeku Europske unije te se ne očekuje da će padati.

Komentirao je i buru koja se podigla oko uvođenja digitalnog eura i bojazan da će to značiti ukidanje gotovine.-

- Nema razloga za strah da će gotovina nestati. Dapače, zakonski će biti još ojačana kao sredstvo plaćanja u Europi. Imat ćemo gotovinu i digitalni praktički pandan gotovine koji će biti digitalni euro s kojim ćete moći elektronički plaćati i transferirati bilo kome. To je u biti digitalna gotovina i prvi paneuropski način plaćanja s kojim ćete moći digitalno plaćati na svakom mjestu u Europi - poručio je.