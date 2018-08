Gužva sve veća: Pred naplatom Lučko kolona sedam kilometara

Na autocesti A1 vozi se u koloni i pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba gdje je kolona oko dva kilometra, a pred naplatom Dugopolje u smjeru Splita i pred naplatom Šibenik iz smjera Zagreba po jedan kilometar.

Između čvora Maslenica i vijadukta Božići u smjeru Dubrovnika kolona je oko četiri kilometra, a kolona je iod čvora Gornja Ploča prema tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Zastoji i kolone su dionicom od Karlovca do Bosiljeva u smjeru mora te između čvora Zadar 1 i tunela Bristovac u smjeru unutrašnjosti.

Na zagrebačkoj obilaznici A3: prema naplati Lučko kolona je iz smjera Jankomira oko kilometar, baš kao i prema naplati Lučko iz smjera Buzina.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je oko tri kilometra, a povremeno se prekida promet kroz tunel Frukov Krč.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlasku iz Hrvatske kolona je oko ti kilometra, a pred naplatom Bregana oko kilometar.

Prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko šest kilometara, a dijelom se proteže na Istarski ipsilon, pred tunelom Učka u smjeru Rijeke kolona je oko dva kilometra, a kilometar pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke.

Kolona je i na Krčkom mostu u smjeru kopna od Njivica i u smjeru otoka, oko 500 metara.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) kolone su na dionicama Crikvenica-Novi Vinodolski, Zadar-Biograd na Moru, Split-Omiš, te kod Šibenika, Makarske i Dubrovnika.

Zbog pojačanog prometa zastoji i kolone povremeno su na prilazima turističkim središtima duž obale, Jadranskoj (DC8) i Ličkoj (DC1) magistrali, na autocestama pred naplatnim postajama i u blizini odmorišta, na Krčkom mostu, na graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Osim toga, iz HAK-a upozoravaju kako opreznije treba voziti na A1 Zagreb-Split-Ploče i to između čvorova Benkovac i Pirovac (na 295. kilometru) u smjeru Dubrovnika, zbog zaustavljenog vozila, a na A7, riječkoj obilaznici, kod čvora Škurinje (na 24.+650 km) u oba smjera vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će (tijekom vikenda, ali i zbog blagdana Velike Gospe): u nedjelju, 12. kolovoza od 12 do 23 sata, u utorak, 14. kolovoza od 15 do 23 sata i u srijedu 15. kolovoza od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Lipovac.

Najduže se čeka na ulazu Bajakovo, tri i pol sata te na izlazu Macelj dva i pol sata, a na većini drugih graničnih prijelaza od 15 minuta nadalje.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su odstupanja od uobičajenog reda plovidbe.