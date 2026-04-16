Gužvama na zagrebačkoj obilaznici stiže kraj? Poznato tko gradi treći trak, evo detalji

Hrvatske autoceste odlučile su u četvrtak dogradnju trećeg voznog traka na dionici autoceste A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir, uz partnera Pedom Asfalti, s ponudom od 29,65 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna eura, što znači da je odabrana ponuda niža za više od 12 milijuna eura.

Na natječaj je pristiglo deset ponuda hrvatskih i tvrtki iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske, Kine i Indije.

Četiri ponude su odbijene jer su premašile osigurana financijska sredstva naručitelja.

Ugovor s izvođačem još nije sklopljen, jer je na snazi desetodnevni žalbeni rok tijekom kojeg sudionici natječaja mogu osporiti odluku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Dionica Zagreb Zapad - Lučko dugačka je 4,5 kilometra i najprometnija je u Hrvatskoj, s do 80.000 vozila na dan u ljetnim mjesecima.

Dvotračni kolnik proširit će se na tri vozne trake, uz zaustavni trak u svakom smjeru, a ukupna širina autoceste narast će s 28 na 39,5 metara. U sklopu radova ruši se most Dubava.

Radovi bi trebali trajati 540 radnih dana, a krajnji rok za završetak je 15. lipnja 2028. godine.