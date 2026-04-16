Gužvama na zagrebačkoj obilaznici stiže kraj? Poznato tko gradi treći trak, evo detalji

Piše HINA,
24sata Kutina: Reportaža s ophodarima HAC-a na autocesti A3 | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dionica Zagreb Zapad - Lučko dugačka je 4,5 kilometra i najprometnija je u Hrvatskoj, s do 80.000 vozila na dan u ljetnim mjesecima

Hrvatske autoceste odlučile su u četvrtak dogradnju trećeg voznog traka na dionici autoceste A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir, uz partnera Pedom Asfalti, s ponudom od 29,65 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna eura, što znači da je odabrana ponuda niža za više od 12 milijuna eura.

Na natječaj je pristiglo deset ponuda hrvatskih i tvrtki iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske, Kine i Indije.

Četiri ponude su odbijene jer su premašile osigurana financijska sredstva naručitelja.

Ugovor s izvođačem još nije sklopljen, jer je na snazi desetodnevni žalbeni rok tijekom kojeg sudionici natječaja mogu osporiti odluku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Dvotračni kolnik proširit će se na tri vozne trake, uz zaustavni trak u svakom smjeru, a ukupna širina autoceste narast će s 28 na 39,5 metara. U sklopu radova ruši se most Dubava.

Radovi bi trebali trajati 540 radnih dana, a krajnji rok za završetak je 15. lipnja 2028. godine.

