KRAJ PRODUŽENOG VIKENDA

Gužve ne popuštaju: Kolona kod Bosiljeva na A1 duga je četiri km

Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Malinske.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kolona vozila kod čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je četiri kilometara, a zastoji su i kolone na dionici tunel Mala Kapela - naplatna postaja Lučko u smjeru Zagreba, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u nedjelju navečer.

Na A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera, na A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, kao i na A5 Osijek-Beli Manastir zbog prometne nesreće između čvorova Sredanci i Đakovo u smjeru Belog Manastira.

