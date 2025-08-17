Obavijesti

IMAJTE STRPLJENJA

Ogromne gužve na autocesti A1: Kod Bosiljeva kolona od 9 km!

Zastoji su i kolone na A1 i na dionicama čvor Zadar istok-čvor Sveti Rok i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba, a pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko kilometar

Zbog prometne nesreće između čvora Bosiljevo 2 i čvora Bosiljevo 1 na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka, a kolona je oko 9 kilometara, izvijestio je u nedjelju popodne Hrvatski autoklub (HAK).

Zastoji su i kolone na A1 i na dionicama čvor Zadar istok-čvor Sveti Rok i čvor Ogulin-naplata Lučko u smjeru Zagreba, a pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko kilometar.

Na A3 Bregana-Lipovac dogodila se prometna nesreća između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica u smjeru Bregane, a na A5 Đakovo-Sredanci prometna nesreća je između čvora Đakovo i čvora Sredanci u smjeru BiH pa se vozi jednom prometnom trakom.

OPREZ VOZAČIMA FOTO Gužve na autocestama: Kod Bosiljeva kolona od pet km
FOTO Gužve na autocestama: Kod Bosiljeva kolona od pet km

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru Slovenije, prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je oko dva kilometra, a zastoji su između tunela i čvora Učka u smjeru Rijeke.

Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna, kolona je od Njivica.

Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

