Haag je odbio zahtjev koljača Mladića za liječenje na slobodi

Gabriela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT), odbila je zahtjev obrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je za Anadolu Murat Tahitrović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH.

- Konzultirala je svih pet sudaca iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jest. Konzultirala je i medicinski tim - rekao je Tahirović koji je potvrdu ove odluke dobio iz povjerljivih izvora.

U odluci se navodi da se Gatti Santana prije donošenja odluke konzultirala s pet sudaca Mehanizma, od kojih je svaki već odlučivao o Mladićevoj kazni. Suci su smatrali da zahtjev treba odbiti, a jedan od njih smatra i kako dokazi pokazuju da Mladić prima najbolju moguću njegu u pogledu udobnosti i liječenja.

- Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne upućuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu - navodi se u odluci.

Suci također smatraju kako Mladićevo puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženo medicinsko olakšanje te kako njegov daljnji pritvor, u sadašnjim okolnostima, nije nehuman, okrutan ili ponižavajući. Smatraju isto tako da ništa ne upućuje na to da je njegov tretman neadekvatan ili da su njegovi uvjeti nehumani ili ponižavajući.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić u travnju je posjetio Mladića u bolnici pritvorske jedinice u Haagu i od Mehanizma zatražio da ga se pusti na liječenje na slobodi, uz jamstvo vlade u Beogradu.

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove u Haagu u srpnju prošle godine odbio je Mladićev zahtjev za privremeni dopust od sedam dana radi posjeta grobu i sudjelovanja u žalovanju zbog nedavne smrti člana obitelji.

Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, pred Haškim sudom 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Od pravosuđa se skrivao 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.