Obavijesti

News

Komentari 20
'TREBA OSTATI TAMO GDJE JEST'

Haag je odbio zahtjev koljača Mladića za liječenje na slobodi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Haag je odbio zahtjev koljača Mladića za liječenje na slobodi
Foto: Reuters/Pool

Suci Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove smatraju kako puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženo medicinsko olakšanje te kako njegov daljnji pritvor nije nehuman ili ponižavajući

Gabriela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT), odbila je zahtjev obrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je za Anadolu Murat Tahitrović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH.

- Konzultirala je svih pet sudaca iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jest. Konzultirala je i medicinski tim - rekao je Tahirović koji je potvrdu ove odluke dobio iz povjerljivih izvora.

GENOCIDAŠ Koljač Mladić vraćen u pritvor. Doktori nisu utvrdili moždani
Koljač Mladić vraćen u pritvor. Doktori nisu utvrdili moždani

U odluci se navodi da se Gatti Santana prije donošenja odluke konzultirala s pet sudaca Mehanizma, od kojih je svaki već odlučivao o Mladićevoj kazni.  Suci su smatrali da zahtjev treba odbiti, a jedan od njih smatra i kako dokazi pokazuju da Mladić prima najbolju moguću njegu u pogledu udobnosti i liječenja.

- Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne upućuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu - navodi se u odluci.

Suci također smatraju kako Mladićevo puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženo medicinsko olakšanje te kako njegov daljnji pritvor, u sadašnjim okolnostima, nije nehuman, okrutan ili ponižavajući. Smatraju isto tako da ništa ne upućuje na to da je njegov tretman neadekvatan ili da su njegovi uvjeti nehumani ili ponižavajući.

NADA SE MILOSTI SUDA Sin krvnika Ratka Mladića: Otac je na samrti, tražimo da ga se pusti na liječenje u Srbiju...
Sin krvnika Ratka Mladića: Otac je na samrti, tražimo da ga se pusti na liječenje u Srbiju...

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić u travnju je posjetio Mladića u bolnici pritvorske jedinice u Haagu i od Mehanizma zatražio da ga se pusti na liječenje na slobodi, uz jamstvo vlade u Beogradu.

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove u Haagu u srpnju prošle godine odbio je Mladićev zahtjev za privremeni dopust od sedam dana radi posjeta grobu i sudjelovanja u žalovanju zbog nedavne smrti člana obitelji.

Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, pred Haškim sudom 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Od pravosuđa se skrivao 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA

FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026