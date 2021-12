Saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan u ponedjeljak je zapitao oko čega bi se to Mostov Nino Raspudić i premijer Andrej Plenković trebali sučeliti, optuživši Most za demagoški i populistički pokušaj profitiranja na ugrozi zdravlja i života ljudi.

- Mi u HDZ-u postavljamo vrlo jednostavno pitanje – oko čega bi se to Nino Raspudić i premijer Andrej Plenković trebali sučeliti? Možda o borbi s pandemijom gdje predsjednik Vlade, kao i svi svjetski lideri i struka, zagovara cijepljenje, što je u ovoj situaciji jedino dostupno rješenje za izlazak iz krize i spašavanju ljudskih života? Bi li se trebali sučeljavati o kaosu, bezvlađu i dodatnim podjelama u društvu, što zagovara Raspudić? - zapitao je Habijan komentirajući Raspudićev poziv premijeru na sučeljavanje.

Ako se želio sučeliti s Vladom oko gospodarske situacije, je li to oko rasta BDP-a, oko podizanja kreditnog rejtinga Republike Hrvatske prema svim standardnim agencijama, oko rasta plaća, dobre turističke sezone ili o apatiji, beznađu i svemu onome što predlažu, a što je uvod u gospodarsku propast, kako zagovara Raspudić, ustvrdio je.

Ili je to, dodaje, pitanje Hrvata u BiH gdje predsjednik Vlade zagovara ravnopravnost i ističe konstitutivnost svih naroda u BiH ili je to ono što Raspudić zagovara na način da podiže spomenik i slika se pokraj zlatnog Bruce Leeja u Mostaru, kao dokaz građanske BiH?

- Slika djeteta koja je danas objavljena, vezana za skupljanje potpisa za referendum, samo pokazuje svo licemjerje ne samo Mosta nego prije svega Raspudića. Do sada je njihovo ponašanje u covid-krizi pokazalo dno, a ovo danas je definitivno dno dna Mosta - ocijenio je Habijan.

Upitan je li se Raspudić htio sučeljavati u vezi s korupcijom, s obzirom na to da je premijera pozvao pred Remetinec, Habijan je kazao da sve rasprave koje se vode u Hrvatskom saboru i medijskom prostoru pokazuju sve ono dijametralno suprotno protiv čega se grčevito bori Most, a to je, ističe, da je hrvatsko pravosuđe nezavisno i samostalno.

Ne znam ima li potrebe ponavljati argument da sve presude i postupci koje se vode protiv visokih dužnosnika, uključujući i dužnosnike HDZ-a i u konačnici presude u slučaju Fimi media, jer mislim da nikom pametnom, dobronamjernom i sa zdravim razumom ne može govoriti ništa drugačije osim toga da je pravosuđe samostalno i neovisno i da borba protiv korupcije, kazao je Habijan.

Premijer je neki dan prozvao Most da ovu situaciju demagoški i populistički koriste da politički profitiraju na ugrozi zdravlja i života ljudi i pozvao ga je, ako su to doista stavovi Mosta, da u ovoj situaciju obiđu covid odjel, pa ako onda nakon što vidi te pacijente, govori i dalje tako ako misli da je to ispravno. Nije bila riječ ni o kakvom sučeljavanju nego o kulturnom pozivu na obilazak covid odjela, pojasnio je.

"O čemu bi se to premijer trebao sučeliti s Raspudićem? Što je to Most do sada konstruktivno u hrvatskoj politici pokazao? Samo demagogija i licemjerje, i o tome se radi", zaključio je Habijan.