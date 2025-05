Habijan o suđenju Banožiću: 'Sve je napravljeno unutar roka'

Ako gledamo procese iz ZKP-a, sve je napravljeno unutar roka, rekao je u emisiji "A sada, Vlada" ministar pravosuđa Damir Habijan. Odgovarao je na o tome kako je moguće da suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću počinje godinu i pol dana od izazivanja prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić.

Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na početak suđenja bivšem HDZ-ovom ministru obrane Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće 2023. godine.



- Godinu i pol dana je prošlo, ali moramo shvatiti da prije početka suđenja moraju biti provedene određene procesne radnje koje su propisane zakonom. Ako gledamo period od rješenja za provođenja istrage, bilo je provedeno u roku, i ako gledamo tijek podizanja optužnice, ona je podignuta u roku. Sada kreće suđenje i vidjet ćemo koliko će trajati. Ako gledamo procese i rokove iz ZKP-a, sve je unutar roka - rekao je.



Upitan kako je moguće da je kazna za vozačicu iz Albanije koja je usmrtila dvije mlade osobe u općini Gradac, izrečena nakon pola godine, Habijan je odgovorio kako su to naizgled slični predmeti.





- To je ono što je kod pravosuđa specifično. Ovdje sam kao ministar pravosuđa, ali mogu govoriti i kao odvjetnik, doduše u mirovanju. Kada se uspoređuju predmeti koji naoko izgledaju isto, nije uvijek tako. Treba uzeti okolnosti u obzir. Negdje je potrebno provesti vještačenja koja su složenija dulje traju, a istini za volju, postoje određeni instituti propisani ZKP-om koji predstavljaju neuralgične točke koje dovode do odugovlačenja postupka.

Svjestan je, istaknuo je, "da je percepcija pravosuđa na niskim granama".



- Jedan od razloga može biti i dojam da stvari traju predugo, pogotovo kada govorimo o visokoprofiliranim slučajevima. U ministarstvu smo odlučili izmijeniti niz zakona i te neuralgične točke, a jedna od njih je optužno vijeće, da vidimo kako skratiti taj postupak. Postupak se može odugovlačiti od jedne godine do dvije godine. Ako gledate sve procesne radnje, od optužnice do pravomoćne presude, može proteći period koji odvraća građane. Svjesni smo toga i svjesni da određene stvari treba mijenjati - naglasio je.





Istaknuo je ipak, "da nije dobro generalizirati i ne bih želio da o pravosuđu govorimo kao da ništa nije dobro".



- Nije sve crno, ali da treba dodatni motiv i elan - treba, ustvrdio je.

Zabrinutost zbog sporosti pravosuđa izrazio je i MUP. Nakon što je prošle godine više desetaka pripadnika Torcide i Armade uhićeno zbog tučnjave na autocesti, do danas nema presude, a kazne su često samo uvjetne.



- To je jedna od tema o kojima sam već razgovarao s ministrom Davorom Božinovićem. Činjenica je i toga moramo biti svjesni, ja jesam ministar pravosuđa, ali i predstavnik izvršne vlasti. Kao pravnik, poštujem načelo trodiobe vlasti i moram balansirati između toga kako ću se obratiti sucima. Smatram da smo uspostavili uspješnu komunikaciju koja treba postojati. Redovito komuniciramo oko neriješenih predmeta i akcijskih planova i mogu apelirati da adekvatno kazne one koji to zaslužuju, ali ne možemo utjecati na to kakve će biti presude. To je druga grana vlasti - ustvrdio je.

Upitan kroji li glavni državnik odvjetnik Ivan Turudić rezultate izbora, Habijan je poručio kako ga takav narativ koji, kako kaže, dolazi iz oporbe - smeta.



- Mene osobno u svemu tome smeta je ponašanje dijela oporbe. Vratit ću se u period pred parlamentarne izbore 2020. godine. Imali smo uhićenje bivše ministrice Josipe Pleslić (Rimac). Prije predsjedničkih izbora imali smo uhićenje bivšeg ministra Vilija Beroša, rekao je.





- Postupak ide. Koliko znam, ima i dosta svjedoka, vještačenja i okrivljenika. Siguran sam da će se postupak u roku koji je propisan zakonom, završiti, kazao je.



- Tada nikom iz HDZ-a nije palo na pamet da govore o tajmingu. Sigurno da nije lijepo i dobro i da je politička šteta kada vam uhite ministra na dužnosti. Nitko iz HDZ-a nije pitao zašto je to USKOK ili DORH tada pokrenuo. DORH ima svoj način postupanja i hodogram aktivnosti, neovisno o tome je li izborna kampanja - dodao je.

Uzvratio je oporbi pitanjem "hoćemo li propisati zakonom da u vrijeme izbornih kampanja DORH ne postupa".





- Netko je spomenuo i termin lovostaja na određene dužnosnike. To samo pokazuje licemjerje i dvostruka mjerila oporbe. Kada se uhiti netko iz HDZ-a oni govore, "ne treba se provoditi postupak" i "on je kriv". Tada načelo presumpcije nevinosti ne postoji, a kada se radi o nekom iz oporbe, primjerice slučajevi u Varaždinu i na Hipodromu, onda je to pritisak na oporbu - kazao je.



- Ako pogledamo godinu dana mandata glavnog državnog odvjetnika, ja tu ne vidim selektivno postupanje - zaključio je ministar pravosuđa.