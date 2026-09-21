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STIŽE KIDS ACT

Habijan: Prioritet Vlade zaštita djece u digitalnom okruženju

Piše HINA,
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Habijan: Prioritet Vlade zaštita djece u digitalnom okruženju
Zagreb: Sabor o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Najavljeni KIDS Act trebao bi donijeti zajednička pravila na razini Europske unije za zaštitu djece u digitalnom okruženju, uključujući društvene mreže, platforme za dijeljenje videosadržaja, online igre, trgovine aplikacija te AI chatbotove i AI suputnike.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan poručio je u ponedjeljak na sastanku stručne radne skupine za izradu Zakona o zaštiti djece u digitalnom okruženju kako je zaštita djece u internetskom prostoru prioritet i cilj Vlade RH.

"Kroz djelovanje radne skupine očekujemo i identifikaciju pitanja oko kojih Hrvatska treba zauzeti stav u pregovorima o KIDS Act-u, kao i oblikovanju nacionalnih mjera, prevencije, edukacije i podrške roditeljima i djeci, ali i same implementacije provjere dobi", istaknuo je Habijan.

Najavljeni KIDS Act trebao bi donijeti zajednička pravila na razini Europske unije za zaštitu djece u digitalnom okruženju, uključujući društvene mreže, platforme za dijeljenje videosadržaja, online igre, trgovine aplikacija te AI chatbotove i AI suputnike.

Ministar je dodao kako će posebna pozornost biti posvećena provedbi provjere dobi, dok je članovima radne skupine predstavljen model provjere dobi putem aplikacije mGrađani.

Riječ je o sustavu koji se trenutačno koristi pri online prodaji alkohola i energetskih pića. Korisnik jednim klikom u aplikaciji potvrđuje punoljetnost, dok trgovac dobiva samo informaciju ispunjava li kupac uvjet od najmanje 18 godina, bez pristupa njegovim osobnim podacima.

Prema podacima Ministarstva, sustav je trenutačno u produkciji kod 60 trgovaca, a pokrenute su 2.138 provjere dobi, pri čemu je 728 provjera rezultiralo uspješnim izdavanjem tokena, navodi se u priopćenju.

Prema Ministarstvu, predviđeni su snažniji mehanizmi provjere dobi i veća odgovornost pružatelja digitalnih usluga za sigurnost djece. Budući da bi riječ bila o uredbi koja bi se izravno primjenjivala u državama članicama, Ministarstvo ističe važnost izbjegavanja različitih nacionalnih pravila i regulatorne fragmentacije.

Navodi i da je aplikacija mGrađani ove godine dobila uslugu Moje nekretnine, koja građanima omogućuje uvid u podatke o nekretninama povezanim s njihovim OIB-om te preuzimanje službenih isprava.

Aplikacija trenutačno ima više od 204.000 korisnika, dok sustav e-Građani, prema podacima Ministarstva, koristi više od 2,3 milijuna građana, uz 124 dostupne e-usluge, stoji u priopćenju.

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