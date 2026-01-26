Bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić u 75. godini i iz mirovine ne miruje. Prvo je bio savjetnik u DORH-u, a nakon što mu Ivan Turudić nije produžio ugovor, brzo je od rujna angažiran u Ministarstvu pravosuđa
Habijan skriva da je angažirao bivšeg šefa DORH-a Mladena Bajića. Saznali smo mu honorar
Iz neobjašnjivih razloga, Ministarstvo pravosuđa i uprave, koje vodi HDZ-ov ministar Damir Habijan, odlučilo je skrivati da su angažirali na mjesto savjetnika Mladena Bajića, dugogodišnjeg glavnog državnog odvjetnika. Samo smo neslužbeno i okolnim putem uspjeli saznati da Bajić nije savjetnik samome ministru, nego je angažiran kao savjetnik za suradnju s Ukrajinom. Neslužbenim putem, ali od provjerenih izvora smo saznali i da je angažiran od početka rujna na ugovor o djelu te da mjesečno dobiva honorar od 1700 eura i detalje angažmana.
