Habijan skriva da je angažirao bivšeg šefa DORH-a Mladena Bajića. Saznali smo mu honorar

Iz neobjašnjivih razloga, Ministarstvo pravosuđa i uprave, koje vodi HDZ-ov ministar Damir Habijan, odlučilo je skrivati da su angažirali na mjesto savjetnika Mladena Bajića, dugogodišnjeg glavnog državnog odvjetnika. Samo smo neslužbeno i okolnim putem uspjeli saznati da Bajić nije savjetnik samome ministru, nego je angažiran kao savjetnik za suradnju s Ukrajinom. Neslužbenim putem, ali od provjerenih izvora smo saznali i da je angažiran od početka rujna na ugovor o djelu te da mjesečno dobiva honorar od 1700 eura i detalje angažmana.

