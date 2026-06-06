Ministar pravosuđa osnovao je radnu skupinu koja radi na izmjenama zakona kako bi se uveo doživotni zatvor. Riječ je, rekli su nam stručnjaci s kojima smo razgovarali za novi broj Expressa, o skupom instrumentu...
Habijan skriva tko mu radi na uvođenju doživotnog zatvora?
Kao odgovor na prozivke i kritike na račun pravosuđa nakon što je jednom već osuđeni ubojica Kristijan Aleksić (50) u Drnišu ubio mladoga maturanta Luku Milovca (19), ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan osnovao je radnu skupinu koja radi na izmjenama zakona kako bi se uveo doživotni zatvor. Riječ je, rekli su nam stručnjaci s kojima smo razgovarali za Express, o skupom instrumentu upitnog odvraćajućeg karaktera jer, u konačnici, već imamo kazne od 40 i 50 godina zatvora koje i dalje same ne odvraćaju počinitelje od kaznenih djela. Imena nekih članova radne skupine već su “iscurila” u javnost pa je tako poznato da su među njima sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela, redovita profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Maja Munivrana, kao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zanimalo nas je i tko su ostali članovi radne skupine, kojih su struka, iz kojih tijela dolaze i koliko ih ima, no imena drugih članova nismo dobili.
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