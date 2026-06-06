Obavijesti

News

Komentari 23
MISTERIOZNA SKUPINA PLUS+

Habijan skriva tko mu radi na uvođenju doživotnog zatvora?

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Habijan skriva tko mu radi na uvođenju doživotnog zatvora?
Zagreb: Ministar Damir Habijan predstavio Prijedloge uredbi o izobrazbi i zapošljavanju državnih službenika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ministar pravosuđa osnovao je radnu skupinu koja radi na izmjenama zakona kako bi se uveo doživotni zatvor. Riječ je, rekli su nam stručnjaci s kojima smo razgovarali za novi broj Expressa, o skupom instrumentu...

Kao odgovor na prozivke i kritike na račun pravosuđa nakon što je jednom već osuđeni ubojica Kristijan Aleksić (50) u Drnišu ubio mladoga maturanta Luku Milovca (19), ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan osnovao je radnu skupinu koja radi na izmjenama zakona kako bi se uveo doživotni zatvor. Riječ je, rekli su nam stručnjaci s kojima smo razgovarali za Express, o skupom instrumentu upitnog odvraćajućeg karaktera jer, u konačnici, već imamo kazne od 40 i 50 godina zatvora koje i dalje same ne odvraćaju počinitelje od kaznenih djela. Imena nekih članova radne skupine već su “iscurila” u javnost pa je tako poznato da su među njima sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela, redovita profesorica na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Maja Munivrana, kao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zanimalo nas je i tko su ostali članovi radne skupine, kojih su struka, iz kojih tijela dolaze i koliko ih ima, no imena drugih članova nismo dobili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
OTMICA U ZAGREBU Počinitelji imaju niz prekršaja, a žrtva dosje! Kriminalist: To je poruka
KAMATARI S LANIŠTA

OTMICA U ZAGREBU Počinitelji imaju niz prekršaja, a žrtva dosje! Kriminalist: To je poruka

Snimka otmice usred bijela dana kod Arena Centra u Zagrebu šokirala je javnost. Po cesti su vukli i tukli muškarca, a onda ga strpali u gepek auta
FOTO Klečavci molili na Trgu, a prosvjednice im poručile: 'Mi nismo krive za vaše grijehe...'
POGLEDAJTE TKO JE BIO

FOTO Klečavci molili na Trgu, a prosvjednice im poručile: 'Mi nismo krive za vaše grijehe...'

Kao i svake prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu okupili su se sudionici javne molitve krunice. Molitva je započela u 8.30 sati, a slična okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, među kojima su Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Sisak, Zadar, Split i Trogir. Uz molitelje se, kao i ranijih mjeseci, okupila i skupina građana koja prosvjeduje protiv takvih javnih molitvenih okupljanja...
HOROR U OPĆINI DVOR 'Tek kad smo došli ovdje smo shvatili o kakvom paklu i užasu se radi...'
UŽAS U ILEGALNOM AZILU

HOROR U OPĆINI DVOR 'Tek kad smo došli ovdje smo shvatili o kakvom paklu i užasu se radi...'

Policija je privela šeficu azila za pse. U dvorištu su pronašli brojne strvine i pse koji su bili vidljivo neuhranjeni • Općina je preuzela obvezu za preživjele • Susjedi u šoku • Psiholozi: 'To je slučaj 'animal hoardinga'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026