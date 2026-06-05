Austrijski mediji: U padu aviona kod Medulina poginuo 'kralj Pratera' iz istočnog Tirola

U padu aviona u Medulinu poginuo je Walter Pondorfer, poduzetnik iz Istočnog Tirola poznat kao "kralj Pratera", piže Krone. Walter je bio vlasnik tvrtke Funtime, koja je , kako piše austrijski medij, svojim adrenalinskim vožnjama uveseljavala posjetitelje zabavnih parkova diljem svijeta.

Walter je u stravičnom padu aviona stradao s još trojicom Austrijanaca u padu malog zrakoplova, a uzrok nesreće još je nepoznat.

Smatrali su ga jednim od najpoznatijih pionira industrije zabavnih parkova u Austriji. Krone piše kako je tvrtkom Funtime stekao i svjetsku slavu. Tvrtku je osnovao početkom 1990-ih te je razvijao atrakcije za zabavne parkove širom svijeta.

Posebno su poznati njegovi divovski tornjevi za slobodni pad. Jedan od takvih tornjeva, viši od 100 metara, nalazi se i u bečkom Prateru. Postrojenja njegove tvrtke postavljena su, između ostalog, u SAD-u, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju.

Podsjetimo, na visini od oko 300 metara sve je krenulo po zlu iz, za sada, još nepoznatog razloga. Avion se strmoglavo srušio u polje kraj odlagališta otpada Kaštijun, oko dva kilometara zračne linije od aerodroma.

Pad aviona dogodio se oko 11.20 sati. Odmah su alarmirane sve hitne službe. Na teren su izašli vatrogasci, policija, Hitna pomoć... Dolaskom ekipa na mjesto pada zatekli su smrskani manji avion. Do neprepoznatljivosti. Od njega je ostala samo hrpa željeza.

Klaus Hohenauer iz tirolske zrakoplovne uprave za Krone je istaknuo kako je pilot bio na glasu kao iznimno razborit i savjestan. Uredno je predao planove leta i za polazni let prema Hrvatskoj i za povratni let planiran nedugo nakon toga.

Protiv Walterove tvrtke u SAD-u se trenutno vodi sudski spor. U ožujku 2022. godine Tyre Sampson (14) poginuo je u zabavnom parku ICON Park u Orlandu.

Mladić je ispao s tornja za slobodni pad visokog preko 120 metara jer mu sigurnosna prečka tijekom vožnje nije bila dovoljno spuštena. Istraga je kasnije utvrdila da je sjedalo bilo preinačeno kako bi krupniji putnici imali više prostora nego što je originalno predviđeno.

Porota je roditeljima mladića dosudila odštetu od 310 milijuna dolara, a tužba je usmjerena protiv više strana, uključujući i Funtime kao proizvođača tornja. Obitelj smatra da su dodatne sigurnosne mjere ili sustavi upozorenja mogli spriječiti smrt tinejdžera.

Funtime odbacuje optužbe, naglašavajući da je postrojenje ispravno konstruirano, testirano i isporučeno. Odgovornost za nesreću, prema mišljenju proizvođača, leži na onima koji su naknadno preinačili i upravljali atrakcijom. Slučaj se smatra jednim od najznačajnijih sudskih procesa vezanih uz zabavne parkove posljednjih godina u SAD-u.