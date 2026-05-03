Obavijesti

News

Komentari 6
STIŽE LOPOV?

Habijan: Teoretski, Pavleka bi mogli izručiti već sljedeći tjedan

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Habijan: Teoretski, Pavleka bi mogli izručiti već sljedeći tjedan
Lenzerheide: Vedran Pavlek nije se odvajao od svoje lijepe djevojke Roxane | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Dakle, on je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi su dvije opcije

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za HRT kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već tijekom sljedećeg tjedna, ako ne uloži žalbu na odluku kazahstanskih vlasti.

Habijan je dodao je da je Kazahstan, iako s Hrvatskom nema ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik međunarodnih konvencija koje omogućuju provedbu takvih postupaka.

AKO ODBIJE IZRUČENJE Pavlek bi u Kazahstanu mogao ostati i do dvije godine?! Olujić: Moguće da se postupak odulji...
Pavlek bi u Kazahstanu mogao ostati i do dvije godine?! Olujić: Moguće da se postupak odulji...

Habijan ističe da daljnji tijek postupka ovisi isključivo o tome hoće li Pavlek iskoristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju u Kazahstanu.

- Dakle, on je u ovom trenutku u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Ono što slijedi su dvije opcije – ako neće koristiti pravna sredstva, on relativno brzo može biti u Hrvatskoj. Ako će ih koristiti, a to ovisi o njemu, postupak će sigurno potrajati dok se ne odluči o eventualnoj žalbi koju bi mogao uložiti u Kazahstanu, rekao je.

OGROMNA AFERA U SPORTU Turudić: Pavleku se kratko bio izgubio trag! Zatrpani smo prijavama, vrlo su utemeljene...
Turudić: Pavleku se kratko bio izgubio trag! Zatrpani smo prijavama, vrlo su utemeljene...

Postupak izručenja u tijeku

Hrvatske vlasti već su kazahstanskim institucijama dostavile svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka izručenja.

- Što se tiče Ministarstva pravosuđa, ako kolege u Kazahstanu zatraže dodatnu dokumentaciju vezanu za prijevod ili rješenje o određivanju istrage, to ćemo dostaviti zajedno s popratnim dopisom. Nakon toga slijedi rasprava u Kazahstanu, pojasnio je Habijan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026