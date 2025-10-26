Obavijesti

ČETVRTI MANDAT

Habijan više nije predsjednik varaždinskog HDZ-a. Anđelko Stričak dobio i 4. mandat...

Piše Hina,
Foto: HDZ Varaždinske županije/Facebook

Za predsjednika varaždinskog HDZ-a izabran je Alen Runac koji je na tom mjestu zamijenio Damira Habijana...

Dosadašnji predsjednik HDZ-a Varaždinske županije i aktualni župan, Anđelko Stričak, i dalje će voditi tu stranačku organizaciju, odlučilo je članstvo stranke na unutarstranačkim izborima u nedjelju, njemu je to četvrti mandat na čelu županijskog HDZ-a.

Za predsjednika varaždinskog HDZ-a izabran je Alen Runac koji je na tom mjestu zamijenio Damira Habijana.

"Održali smo izbore u svim gradskim i općinskim organizacijama HDZ-a za nova vodstva, od čega je deset novih predsjednika, odnosno predsjednica. Također ističem da je na predsjedničke pozicije izabrano sedam žena", poručio je Stričak.

Anđelko Stričak će voditi varaždinski županijski HDZ uz četiri potpredsjednika, a to su ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, gradonačelnik Novog Marofa, Siniša Jenkač, saborski zastupnik i načelnik Općine Gornji Kneginec, Goran Kaniški te načelnik Općine Bednja i ravnatelj Opće bolnice Varaždin, Damir Poljak.

