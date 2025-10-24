Obavijesti

Zadarski HDZ: Nakon teksta 24sata o kupnji glasova za 50 €, nećemo održati izbore na Pagu!

Piše Luka Safundžić,
Zadarski HDZ: Nakon teksta 24sata o kupnji glasova za 50 €, nećemo održati izbore na Pagu!
Zadar: Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Donijeli smo odluku da se zbog kontaminiranosti izbornog procesa raspusti organizacija, potvrdili su nam iz zadarskog HDZ-a....

HDZ-ovci na Pagu ove nedjelje neće na izbore, kao u ostatku Hrvatske, potvrdio je za 24sata tajnik HDZ-a Zadarske županije Ante Babić. Ove nedjelje općinske i gradske organizacije HDZ-a biraju novo vodstvo. Dok je situacija u većini zemlje riješena, odnosno postoji samo jedan kandidat, na Pagu gdje su bila tri kandidata zadnje dane kampanje obilježile su teške optužbe. 

Podsjetimo, jedan član HDZ-a, Ante Karavanić, tvrdi kako mu je nuđen novac za glas. 

- Ja sam glasao najprije za Antu Fabijanića, pa su me on i još jedan izvrijeđali da sam im okrenuo leđa. Sad me moli da mu se javim, a ja sam napisao da ne želim više imati s njima posla i da zaborave na mene - rekao nam je Karavanić.

Karavanić tvrdi, dostavio je i poruke na kojima je vidljivo da mu Ante Fabijanić, navodno ponudio novac u zamjenu za podršku.

- U porukama mi je pisao da će mi dati 50 eura ako zaokružim "svih 26 naših izaslanika i temeljni ogranak". Uopće mi nije dao 50 eura, rekao je da će dati kad dođem na glasanje, a ništa nije dao - ispričao je Karavanić, dodajući da je sve prijavio HDZ-ovom Povjerenstvu Grada Paga.

Kako doznajemo, u petak je održana izvanredna sjednica Županijskog odbora HDZ-a Zadarske županije, gdje je donesena odluka kako se na Pagu ove nedjelje ipak neće glasati. 

- Kad smo sagledali situaciju, jučer su nam interno došle prepiske i nakon što ste iste te prepiske objavili sazvali smo sjednicu. Donijeli smo odluku da se zbog kontaminiranosti izbornog procesa raspusti organizacija - rekao nam je Babić. 

Dodao je kako je teško u kratkom roku, jer su izbori u nedjelju, utvrditi je li zaista nuđen novac za glas. 

- Jednostavno zbog kratkoće roka, jer su izbori prekosutra, mi smo donijeli odluku da se raspusti organizacija i izbori na Pagu se neće održati u nedjelju za razliku od svih drugih općinskih i gradskih organizacija - kaže nam tajnik HDZ-a. 

Zaključio je i kako je imenovano novo Povjerenstvo koje je po statutu HDZ-a dužno u sljedećih šest mjeseci pripremiti izvanredne izbore. 

