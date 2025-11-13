Obavijesti

VELIKA NOVOST

Habijan: Želimo uvesti obvezno tonsko snimanje sudskih ročišta

Zagreb: Sabor o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar Habijan najavljuje revoluciju u sudnicama: obvezno tonsko snimanje ročišta od 2027. Digitalizacija pravosuđa za brže i transparentnije odluke sudova

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da izmjenama Zakona o parničnom postupku od 1. srpnja 2027. žele uvesti obvezno tonsko snimanje sudskih ročišta. Time se dodatno propisuje sačinjavanje transkripta kao pomoćnog alata uz tonsku snimku ročišta.

"Na taj način će se sveobuhvatnije štititi procesna prava stranaka, a sudovima omogućiti funkcionalnije provođenje samog parničnog postupka", rekao je Habijan u Hrvatskom saboru.

Pojasnio je da će se tonsko snimanje odnositi na parnične, kaznene te i na prekršajne postupke. To će, kazao je, iziskivati i veliki napor jer će se u gotovo 1500 sudnica diljem zemlje trebati uvesti tehnologija i uređaji za tonsko snimanje.

Ministar pravosuđa naveo je da su izmjene Zakona o parničnom postupku usmjerene i na implementaciju presude Hann - Invest i dr. te dodatno uređenje odredbi koje se odnose na tonsko snimanje sudskih ročišta.

PORUKA MINISTRA Habijan: 'Političko nasilje je neprihvatljivo bez obzira s koje strane dolazi i na ideologiju'
Habijan: 'Političko nasilje je neprihvatljivo bez obzira s koje strane dolazi i na ideologiju'

Istaknuo je da su u izmjenama zakona definirali sastav proširenog vijeća od 13 sudaca Vrhovnog suda tako što će jedan od njih biti predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda, sudac izvjestitelj kojem je predmet bio dodijeljen u rad, voditelj službe za praćenje i proučavanje sudske prakse Građanskog odjela Vrhovnog suda te desetero sudaca Vrhovnog suda koji će biti odabrani slučajnim odabirom, počevši od sudaca Građanskog odjela Vrhovnog suda.

Uz to, jasno je propisano tko predsjeda tim vijećem, a stranke i umješači u postupku bit će obaviješteni o prepuštanju odluke proširenom vijeću i o sastavu tog vijeća.

Tijekom kratke rasprave, SDP-ov Mišel Jakšić pozdravio je sve ono što pridonosi daljnjoj digitalizaciji i povećanju transparentnosti pravosudnog sustava. No, smatra da to nije dovoljno nego da je potreban puno veći zaokret, dublja reforma i promjene.

Upozorio je i da - dok se razgovara o promjenama u pravosuđu - nismo u stanju u normalnoj proceduri i normalnom vremenu izabrati predsjednika Vrhovnog suda. Također, naveo je, jedna od stvari koja pridonosi slabom povjerenju građana u pravosuđe su i svi veliki slučajevi vezani uz korupciju. 

HDZ-ov Ante Babić istaknuo je da će izmjene zakona dovesti do ubrzanja sudskih postupaka, sigurnosti sudskih odluka te transparentnosti pravosuđa.

Uz to, izmjenama zakona jasno je propisan sastav proširenog vijeća Vrhovnog suda koje odlučuje u situacijama odstupanja od postojeće prakse. "Više nema opasnosti da se odluke koje odstupaju od ustaljene prakse donose u vrlo uskom krugu sudaca", poručio je. 

