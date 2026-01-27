Obavijesti

Novi sustav za cestarine dobio i svoj portal, tu ćete sve obavljati

Foto: Hrvatske autoceste

Na stranici su trenutno objavljene sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti

Službena web stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine – Crolibertas – od danas je javno dostupna na adresi www.crolibertas.hr. Stranica je osmišljena kao centralno mjesto za informiranje korisnika o svim aspektima uvođenja i funkcioniranja sustava, priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Na stranici su trenutno objavljene sve dostupne informacije o sustavu, uključujući osnovne značajke i tehničke pojedinosti. Sadržaj je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku, a redovito će se ažurirati kako bi javnost imala pravovremene i točne informacije o tijeku projekta.

- Cilj nam je svim korisnicima osigurati jednostavniji prelazak na novi sustav - istaknuli su.

Portal je trenutačno samo informativnog sadržaja za korisnike, a kasnije će biti centralno mjesto korisničkog portala.

Radovi na postavljanju portala i opreme

U sklopu priprema za uvođenje novog sustava naplate cestarine, u tijeku je postavljanje portala naplate cestarine. Portali predstavljaju ključni infrastrukturni element novog elektroničkog sustava naplate. Na portalu se nalazi oprema za automatsku detekciju i identifikaciju vozila, uključujući kamere, senzore i komunikacijske module, te omogućuje naplatu cestarine bez zaustavljanja vozila, čime se povećava protočnost prometa i smanjuju gužve.

U tijeku su radovi na postavljanju portala na sljedećim dionicama:

• Autocesta A3 – područje Sisačko-moslavačke županije

• Autocesta A4 – područje Međimurske županije

• Autocesta A11 – područje Zagrebačke županije

Nakon završetka ovih radova, postavljanje portala nastavlja se na:

• Autocesta A4 – područje Zagrebačke i Varaždinske županije

• Autocesta A3 – područje Vukovarsko-srijemske županije

• Autocesta A5 – područje Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije

Tijekom ove godine planira se završetak svih radova na 212 portala i pripadajućoj opremi koja je sastavni dio novog sustava. Na svakoj dionici autoceste bit će postavljen jedan portal na autocesti i jedan portal u zoni postojeće naplatne postaje.

- Radovi se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom, a korisnici će o svim privremenim regulacijama zbog radova na postavljanju portala biti pravovremeno obaviješteni - zaključili su iz HAC-a.

