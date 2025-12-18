Obavijesti

News

Komentari 5
IZ HAC-A OTKRILI DETALJE

VIDEO Evo kako će izgledati novi sustav naplate cestarine, na A3 su postavili prvi portal

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Evo kako će izgledati novi sustav naplate cestarine, na A3 su postavili prvi portal
Foto: Hrvatske autoceste

Iako se često u javnosti provlači pitanje da se cestarina više neće moći platiti gotovinom, iz HAC-a ističu da to nije točno

Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i tehnički opremljen prvi portal koji će biti u funkciji novog sustava naplate cestarine Crolibertas. Portal je modularan i sastavljen je od tri segmenta, ali je podignut u jednom komadu ukupne dužine 33 metra i mase 10 tona. Zbog svojih dimenzija, postavljanje konstrukcije bilo je izuzetno zahtjevno. Početkom tjedna na portal su montirane kamere i antene. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prezentacija aktualnog statusa projekta novog sustava naplate cestarine Crolibertas 01:38
Prezentacija aktualnog statusa projekta novog sustava naplate cestarine Crolibertas | Video: Hrvatske autoceste

Iz Hrvatskog autocesta navode da su radovi na postavljanju prvih sedam portala na autocesti A3, na dionici između Popovače i Novske, započeli početkom studenoga. Ovaj tjedan započinju i radovi na postavljanju portala na autocesti A4 Zagreb – Goričan. 

NEMA VIŠE ŽIGOVA Ovako funkcionira novi sustav pri ulasku u Hrvatsku: 'Traje par minuta i hvala, doviđenja!'
Ovako funkcionira novi sustav pri ulasku u Hrvatsku: 'Traje par minuta i hvala, doviđenja!'

- Riječ je o tehnički i infrastrukturno zahtjevnom projektu koji, uz postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, uključuje i ugradnju napredne IT opreme, izvođenje građevinskih zahvata pod prometom te uspostavu sustava u „backoffice“ centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala i opreme (kamere, antene), provodit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Po završetku implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja sustava na razini cijele mreže - dodaju iz HAC-a.

BEZ RAMPI I STAJANJA Vlada odlučila: Od ožujka 2027. novi sustav naplate cestarina
Vlada odlučila: Od ožujka 2027. novi sustav naplate cestarina

Novi sustav temelji se na dvjema postojećim i u svijetu provjerenim tehnologijama: ALPR tehnologiji, koja omogućuje naplatu cestarine korisnicima lakih vozila putem automatskog  prepoznavanja registarskih pločica i nadzora plaćanja te DSRC tehnologiji, koja omogućuje naplatu korisnicima ENC uređaja 

Iako se često u javnosti provlači pitanje da se cestarina više neće moći platiti gotovinom, iz HAC-a ističu da to nije točno.

VELIKI VODIČ Vodič kroz novi sustav naplate cestarina! Što je s ENC-om, kako skeniraju aute i kakve su kazne
Vodič kroz novi sustav naplate cestarina! Što je s ENC-om, kako skeniraju aute i kakve su kazne

- Cestarina će se moći platiti gotovinom, ali ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu. Dakle, gotovina ne nestaje, svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima - zaključuju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025