VIDEO Evo kako će izgledati novi sustav naplate cestarine, na A3 su postavili prvi portal

Na autocesti A3, na dionici Popovača – Kutina, postavljen je i tehnički opremljen prvi portal koji će biti u funkciji novog sustava naplate cestarine Crolibertas. Portal je modularan i sastavljen je od tri segmenta, ali je podignut u jednom komadu ukupne dužine 33 metra i mase 10 tona. Zbog svojih dimenzija, postavljanje konstrukcije bilo je izuzetno zahtjevno. Početkom tjedna na portal su montirane kamere i antene.

Iz Hrvatskog autocesta navode da su radovi na postavljanju prvih sedam portala na autocesti A3, na dionici između Popovače i Novske, započeli početkom studenoga. Ovaj tjedan započinju i radovi na postavljanju portala na autocesti A4 Zagreb – Goričan.

- Riječ je o tehnički i infrastrukturno zahtjevnom projektu koji, uz postavljanje ukupno 212 portala duž autocestovne mreže, uključuje i ugradnju napredne IT opreme, izvođenje građevinskih zahvata pod prometom te uspostavu sustava u „backoffice“ centrima za obradu podataka. Paralelno s postavljanjem portala i opreme (kamere, antene), provodit će se i testiranja kako bi se osigurala funkcionalnost svakog segmenta. Po završetku implementacije svih portala i povezane opreme, uslijedit će sveobuhvatna testiranja sustava na razini cijele mreže - dodaju iz HAC-a.

Novi sustav temelji se na dvjema postojećim i u svijetu provjerenim tehnologijama: ALPR tehnologiji, koja omogućuje naplatu cestarine korisnicima lakih vozila putem automatskog prepoznavanja registarskih pločica i nadzora plaćanja te DSRC tehnologiji, koja omogućuje naplatu korisnicima ENC uređaja

Iako se često u javnosti provlači pitanje da se cestarina više neće moći platiti gotovinom, iz HAC-a ističu da to nije točno.

- Cestarina će se moći platiti gotovinom, ali ne na dosadašnji način jer više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu. Dakle, gotovina ne nestaje, svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima - zaključuju.