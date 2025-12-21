Hajdaš Dončić: Milanović će mi pomoći da budem kandidat za premijera, mi smo frendovi

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Podcast Inkubatoru kod voditelja Ratka Martinovića, gdje je u opuštenom i otvorenom razgovoru progovorio o nadolazećim izborima, svojoj kandidaturi za premijera te o ključnim političkim akterima i temama koje polariziraju hrvatsko društvo. Bez zadrške je komentirao odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem, oštro kritizirao premijera Andreja Plenkovića te iznio svoj stav o vječnim ideološkim podjelama, uključujući i fenomen Marka Perkovića Thompsona.

Jedno od ključnih pitanja koje se provlači u javnosti jest hoće li se Zoran Milanović ponovno uključiti u utrku za premijersku poziciju. Hajdaš Dončić odlučno je otklonio takvu mogućnost, tvrdeći da su spekulacije o tome dio narativa koji guraju oni kojima smeta njihova suradnja.

​- Mase novinara mi postavljaju isto to pitanje koje mi je već lagano išlo na živce - priznao je, a zatim oktrio, kako kaže, "ekskluzivnu informaciju":

- On to neće napraviti, garantiram. Pomoći će meni da to budem ja i nemam više što dodati. Mi smo čak i frendovi - rezolutno je poručio predsjednik SDP-a, naglasivši kako ga Milanović neće voditi za ruku.

Time je jasno dao do znanja da je on jedini kandidat SDP-a za premijera te da u toj namjeri ima punu podršku aktualnog predsjednika.

Plenković u Parizu priča jedno, a u Zagrebu drugo

Hajdaš Dončić uputio je oštre kritike na račun premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga za vođenje dvostruke politike i podilaženje radikalnoj desnici, što, prema njemu, izravno doprinosi opasnoj polarizaciji u društvu.

​- Plenković ne može pričati jednu priču danas u Parizu, a sutra u Zagrebu drugu. S tobom nešto nije u redu. S jedne strane se prezentira kao europejac u Bruxellesu, a ovdje popušta radikalnim desničarima i onda se događa to što se događa - rekao je, dodavši kako takvo ponašanje potiče "lavinu luđaka i idiota" koji smatraju da im je sve dozvoljeno.

Kao dokaz pogoršanja situacije, naveo je da mu se u posljednjih nekoliko mjeseci u Zagrebu nepoznati ljudi obraćaju neprimjerenim komentarima poput "Komunjare iz Kumrovca", što mu se ranije nije događalo.

Na pitanje o mogućoj postizbornoj suradnji s HDZ-om, bio je kategoričan, odbacivši bilo kakvu mogućnost "velike koalicije". ​

- Ne možeš s njima raditi nikada i to, dok mi živo srce bije kao predsjednika SDP-a, to se nikad neće dogoditi - poručio je.

'Za dom spremni je ustaški poklič'

Razgovor se neizbježno dotaknuo i ideoloških tema koje, prema Hajdaš Dončiću, predugo opterećuju hrvatski javni prostor, svodeći se na vječnu raspravu o ustašama i partizanima. Prokomentirao je i glazbu Marka Perkovića Thompsona, kojeg vidi kao glazbenika koji je vješto iskoristio priliku.

Foto: Screenshot Youtube

​- Čovjek je iskoristio prostor i zarađuje si novce. To je čisto kao dlan - izjavio je, podsjetivši na Thompsonov kratki izlet u drugačiji glazbeni žanr s pjesmom "Grkinja", nakon čega se vratio provjerenoj formuli.

Ipak, puno je oštriji bio po pitanju pokliča "Za dom spremni", jasno ga definirajući kao neprihvatljivog.

​- Nije problem u njegovim Čavoglavama. Problem je "Za dom spremni" u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Mora se sjetiti da su pod tim pokličem ubijeni nevini ljudi. To je činjenica i to je ta za mene demokratska razdjelnica - naglasio je Hajdaš Dončić.

SDP se okreće ekonomiji

Za kraj, Hajdaš Dončić je istaknuo kako SDP pod njegovim vodstvom namjerava promijeniti fokus s ideologije na ključne ekonomske i životne teme. Naveo je kako stranku želi modernizirati i privući mlađe birače temama poput priuštivog stanovanja, borbe protiv ugovora na određeno i pravednijeg oporezivanja.

​- Moj fokus je na ekonomskim politikama. Tu je razlika između mene i Plenkovića kao između Marsa i Zemlje - zaključio je, najavljujući da će SDP na izbore izaći s jasnom vizijom koja nudi rješenja za stvarne probleme građana, ostavljajući povijesne podjele iza sebe.