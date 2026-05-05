'14 MJESECI ODUGOVLAČENJA'

Hajdaš Dončić: 'Plenković je priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni'

Piše HINA,
Osijek: Predstavljeni kandidati za predsjednika gradske organizacije osječkoga SDP-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u utorak kako je dobro da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković napokon priznao da su njegove "ucjene" i "paketi" bili pogrešni te da konačno nakon 14 mjeseci HDZ-ovog "odugovlačenja" mogu izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga, napisao je Hajdaš Dončić na Facebooku, slijedi lekcija broj dva: prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima.

"Plenković mora shvatiti da ne može govoriti o ustavnim sucima na način kako on to govori. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentiran proces u kojem politika ne postavlja poslušnike, već se kroz stvarne intervjue i provjere biraju neovisni pravni stručnjaci s dokazanim integritetom", poručio je čelnik SDP-a.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je ranije u utorak da će vladajući idući tjedan u Hrvatskom saboru izabrati predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić s ili bez oporbe, a ako se ne izaberu tri ustavna suca teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda bit će na oporbi.

"Ne znam koji će argument oporba danas ili sutra iznijeti pred hrvatsku političku, stručnu i opću javnost da kažu zbog čega ne žele odabir sudaca Ustavnog suda. U našoj analizi jedini mogući razlog je u biti da ni ne žele popuniti Ustavni sud", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da su time "ogoljeli priču skroz do kraja" te sve teze o nekakvoj okupaciji, o ucijeni, vezivanju i protuustavnosti padaju u vodu.

Plenković je početkom siječnja u izjavi za medije kazao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba. Istaknuo je i kako je to službena pozicija HDZ-a koju će držati u predstojećim tjednima u razgovorima s oporbom u Hrvatskom saboru.

