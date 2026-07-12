Hajdaš Dončić tvrdi da Jandroković sprema rušenje Plenkovića, je li to slučajno?

Nije baš uobičajeno da se u jednoj političkoj stranci tako otvoreno komentiraju kadrovske ambicije u drugoj. Još je manje uobičajeno da predsjednik SDP-a javno ustvrdi kako predsjednik Hrvatskog sabora priprema rušenje vlastitog stranačkog šefa. Upravo je to u subotu napravio Siniša Hajdaš Dončić kada je iz Slavonskog Broda poručio da je "čuo" kako se Gordan Jandroković priprema za izbore i planira srušiti Andreja Plenkovića. Možemo toj izjavi vjerovati ili je odbaciti kao još jednu političku provokaciju. Međutim, nije nevažno zašto je Hajdaš Dončić upravo sada odlučio otvoriti tu temu. Već mjesecima se gotovo svaki politički razgovor na ljevici svodi na isto pitanje, hoće li se predsjednik Zoran Milanović uključiti u parlamentarne izbore i hoće li pokušati ponovno preuzeti vodstvo opozicije. Takva medijska dinamika objektivno nije išla u korist predsjedniku SDP-a jer je ostavljala dojam da se o glavnim političkim potezima odlučuje na Pantovčaku, a ne na Iblerovu trgu. Zato nije slučajno što Hajdaš Dončić gotovo godinu i pol uporno ponavlja da se Milanović neće kandidirati. Time pokušava zatvoriti prostor za špekulacije koje ga politički zasjenjuju i pokazati da je upravo on lider oporbe.

Sugovornici iz SDP-a već neko vrijeme tvrde da Hajdaš Dončić želi jasno razgraničiti svoju politiku od Milanovićeve. Na internim sastancima, kažu, predsjednika Republike zna opisivati kao "aorista", političara koji pripada prošlom vremenu i koji se ne bi trebao vraćati u svakodnevne stranačke bitke. Upravo zato njegova subotnja izjava djeluje kao pokušaj prebacivanja političkog fokusa s pitanja "što će Milanović" na pitanje "što se događa u HDZ-u". No može li se najljućem političkom protivniku HDZ-a vjerovati kada govori o odnosima unutar vladajuće stranke?

Posljednjih mjeseci ni sami HDZ-ovci više ne izbjegavaju razgovore o razdoblju nakon Andreja Plenkovića. Ne zato što itko očekuje njegov skori odlazak, nego zato što je riječ o najdugovječnijem predsjedniku Vlade i HDZ-a od hrvatske neovisnosti. Ako osvoji i četvrti mandat na čelu stranke, Plenković će dodatno učvrstiti poziciju političara koji je obilježio jednu eru HDZ-a. Upravo zato u vrhu stranke prevladava stav da će se o njegovu nasljedniku razgovarati tek onda kada sam procijeni da je vrijeme za odlazak. Nitko ozbiljan danas ne želi otvarati pitanje nasljednika dok Plenković i dalje čvrsto kontrolira stranku.

Međutim, kada se među HDZ-ovcima postavi hipotetsko pitanje tko bi jednoga dana mogao preuzeti vodstvo, jedno se ime pojavljuje češće od ostalih, Gordan Jandroković. Nakon gotovo dva desetljeća u samom vrhu hrvatske politike, Jandroković se profilirao kao jedan od najiskusnijih HDZ-ovih političara. Upravo zato mnogi u HDZ-u smatraju da bi, kada jednom dođe vrijeme za smjenu generacija, mogao predstavljati rješenje koje bi osiguralo kontinuitet i stabilnost. To, naravno, ne znači da Jandroković danas priprema rušenje Plenkovića. 