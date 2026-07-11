Ovo je Srbin koji je skoro ispao iz aviona! Objavljena šokantna snimka s Ryanairovog leta

Putnici na letu Ryanaira iz Soluna za München proživjeli su pravu dramu nakon što je, prema svjedočanstvima putnika, ubrzo nakon polijetanja došlo do kvara zbog kojeg je oštećen jedan od prozora zrakoplova. U incidentu je ozlijeđen 60-godišnji putnik iz Srbije, koji je nakon slijetanja prevezen u bolnicu.

Prema iskazima putnika, zrakoplov je bio u zraku oko 30 do 40 minuta kada se začuo snažan prasak, nakon čega je, kako tvrde, došlo do dekompresije. U kabini su se tada spustile maske za kisik, a među putnicima je zavladala panika.

- Bili smo u zraku 30-40 minuta. U jednom trenutku se prozor razbio. Moj muž je sjedio do prozora. Srećom, bio je vezan sigurnosnim pojasom. Pola njegovog tijela izletjelo je van, majica mu je spala, maske su pale, nitko nije mogao ništa učiniti, svi su plakali - ispričala je njegova supruga za grčku televiziju MEGA.

Prema istim navodima, ostali putnici priskočili su muškarcu u pomoć i pridržavali ga dok je zrakoplov bio u letu.

- Moj suputnik i ja uhvatili smo ga i držali. Srećom, jedan gospodin je došao sa sjedala pokraj nas pa smo ga zajedno držali za ruku, dok mu je polovica tijela bila kroz prozor - ispričao je jedan od putnika.

Putnici tvrde da je svemu prethodilo oštećenje motora te da je navodno odlomljeni dio udario u prozor pokraj sjedala na kojem je sjedio ozlijeđeni muškarac.

- Čuo se zvuk, kao da je pukla guma, samo puno glasnije. Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije. Čuli su se vriskovi i krici, a neke djevojke koje su sjedile pokraj srpskog putnika uhvatile su ga. Srećom, nije bio otkopčao pojas, gotovo je prošao kroz prozor do ramena - rekao je jedan od svjedoka.

Pilot je nakon incidenta odmah promijenio smjer leta i vratio zrakoplov u Solun, gdje je avion sigurno sletio.

Ryanair je u službenom priopćenju potvrdio da se let u petak, 10. srpnja ujutro, vratio u Solun ubrzo nakon polijetanja.

- Zrakoplov je normalno sletio, a putnici su vraćeni na terminal - priopćili su iz kompanije.

Ozlijeđeni 60-godišnjak prevezen je u bolnicu AHEPA. Prema dostupnim informacijama, nalazi se u stanju šoka i zadobio je ozljede nalik opeklinama od trenja.