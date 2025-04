Hajdaš Dončić: Zbog HDZ-ova nakaradnog zdravstva umiremo tri godine prije Europljana

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić upozorio je povodom Svjetskog dana zdravlja da zbog kritične situacije u 'nakaradnom' hrvatskom zdravstvenom sustavu građani umiru tri godine ranije od europskog prosjeka te da smo zbog toga drugi po broju malignih oboljenja u Europskoj uniji.

„Prvi interes svake države mora biti sigurnost i zdravlje njezinih građana, a Hrvatska nema politiku u kojoj je primarna zdravstvena zaštita najvažnija, dostupna, stručna i besplatna za sve građane RH. Sustav primarne zdravstvene zaštite se raspada, više od 150 ordinacija obiteljske medicine nema liječnika, što znači da pola milijuna građana Hrvatske nema dostupnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu", istaknuo je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u ponedjeljak povodom Svjetskog dana zdravlja.

Situacija je, kaže, kritična i kada govorimo o zdravlju žena jer oko 300 tisuća žena danas nema svog ginekologa, a primarnu pedijatriju drže umirovljeni liječnici te svako peto dijete u Hrvatskoj nema svog pedijatra.

Zbog toga, upozorava, hrvatski građani umiru tri godine prije europskog prosjeka i zbog toga smo drugi po broju malignih oboljenja u EU. Problem su, naglašava, i domovi zdravlja koje treba jačati jer bi 80 posto pretraga i dijagnostike trebalo rješavati u njima, a mi imamo obrnuti sustav i to je ono što je HDZ uspio – iz domova zdravlja prebaciti fokus na bolnice, što je privatizacija zdravstvenog sustava.

Treći problem su liste čekanja, i umjesto da se liječnicima drugačijom organizacijom omogući da se dijagnostika rješava i poslije uredovnog radnog vremena, ali u javnom sustavu, onaj 'nesretnik od Beroša' je potpisivao ugovore s privatnim klinikama i ordinacijama za pet milijuna eura, a od sveg toga što se potpisalo, uspjelo se iskoristiti svega 20 posto, kazao je čelnik SDP-a, nazvavši to nakaradnim sustavom.

Kada mi dobijemo priliku upravljati Hrvatskom, promijenit ćemo taj loš društveni i zdravstveni okvir jer nama u SDP-u javno zdravstvo je prioritetno, najavio je Hajdaš Dončić, nakon čega je prikazan video s porukama i inicijativama kandidata na lokalnim izborima kako će u svojim sredinama popraviti loše stanje u zdravstvenom sustavu.

Zmajlović: U Zagrebačkoj županiji kolaps primarne zdravstvene skrbi

Mihael Zmajlović, kandidat za župana Zagrebačke županije, ustvrdio da su građani te županije kao građani drugog reda 'jer ispada da je za njih primarna zdravstvena zaštita luksuz, a ne nešto što je temeljno ljudsko pravo'. Naveo je primjer Vrbovca u kojemu šest godina nema pedijatra u domu zdravlja, a ističe, osnivači domova zdravlja su županije i odgovorne su za organiziranje primarne zdravstvene zaštite. To znači, kaže, da pet tisuća djece nije dobilo adekvatnu zdravstvenu skrb, a slično je s pedijatrima, ginekolozima, ali i nedostatkom uređaja i u Svetoj Nedjelji, Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zelini pa se za svaki pregled mora ići ili u susjedni grad ili u Zagreb.

Bude li izabran za župana, najavljuje, osigurat će mobilni tim, ali i osnovati fond za privlačenje liječnika kako bi se građanima osigurala prijeko potrebna primarna zdravstvena zaštita.

Hajdaš Dončić: Filipoviću želim sve dobro privatno i propast na izborima

Hajdaš Dončić komentirao je i slučaj riječkog gradonačelnika Marka Filipovića, koji je, nakon što ga stranka nije ponovno nominirala za tu dužnost, najavio samostalni ulazak u izbornu utrku, rekavši da Filipović više nije član SDP-a. „Naša kandidatkinja je Sandra Krpan, pobijedit će na izborima i bit će dobra gradonačelnica, a Filipoviću želim sve najbolje u privatnom životu i da propadne na izborima”, kazao je.

Osvrnuo se i na predizbornu situaciju u Zagrebu, istaknuvši da je kandidat SDP-a i Možemo! aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević, a najavljeno udruživanje Davora Bernardića, Ivice Lovrića, Pavla Kalinića i možda još nekih kandidata popratio je riječima da ga to podsjeća na 'koaliciju Milan Bandić 2025'.

Kazao je i da će u ovotjednoj saborskoj raspravi koju je potaknuo SDP sa zahtjevom za smjenu glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića ponoviti svoje argumente zašto on ne može biti na toj dužnost, a, naglašava, kada dođe do glasanja, vidjet ćemo tko zajedno sa SDP-om misli da je to tako, a tko ne misli tako.

„To je dovoljno za sada, no, mi ćemo to ponavljati i svaku put kada budemo imali poslovničku mogućnost, nastavit ćemo s tim jer smatramo da Turudić ne može biti glavni državni tužitelj iz razloga koji su svima jasna i to je točka razlikovanja između nas i drugih. To nije pucanj u prazno jer ćemo vidjeti kako će se druge oporbene stranke ponašati kod glasanja”, zaključio je Hajdaš Dončić.

Upitan o kandidaturi Josipe Rimac na izborima u Kninu uzvratio je: "Očekujem da joj Turudić bude zamjenik". Naime, Josipa Pleslić, nekadašnja Rimac, bivša gradonačelnica Knina i državna tajnica u Ministarstvu uprave, koja je opterećena korupcijskim optužnicama USKOK-a medijima je ranije danas potvrdila da će se kandidirati za kninsku gradonačelnicu.