Hajdaš: SDP je jedina jasna alternativa ovakvom HDZ-u

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić sa sjednice Glavnog odbora u subotu je poručio da su institucije okupirane te da su nedavni lokalni izbori pokazali da je SDP vjerojatno jedina oporbena stranka koja je jasna alternativa ovakvom HDZ-u i zatvorenom društvu.

"Lokalni izbori su nam dali nekoliko stvari nad kojima se moramo dobro zamisliti. Bilo je slatkih pobjeda, bilo je dobrih rezultata ako gledamo liste u nekim županija, a bilo je i nekih neočekivanih poraza. No, ja vjerujem da će SDP i u tim porazima slušati ljude i da ćemo se mijenjati. Počeli smo se mijenjati nekim odlukama na prošlom Predsjedništvu, a mijenjat ćemo se i dalje, otvarat ćemo stranku, tražit ćemo nova lica koja se mogu osjećati dobrodošlo u SDP-u i koja mogu svojim elanom, trudom i znanjem pomoći lokalnoj zajednici jer nam lokalna zajednica vrlo bitna”, poručio je u uvodnom govoru Hajdaš Dončić članovima Glavnog odbora.

SDP će se mijenjati, najavio je, bit ćemo bolji i otvoreniji jer to od nas traže građani, i dalje ćemo slušati ljude i nećemo uvijek, da budem i kritičan, gledati sebe i samo sebe kao poziciju koja je Bogom zadana. Nećemo tako nego ćemo se otvarati i puštati ljude da dolaze, i imat ćemo zdravu konkurenciju jer samo tada možemo biti alternativa HDZ-u, poručio je.

Na lokalnim ste izborima, istaknuo je, vidjeli demarkacijsku liniju između znanja, poštenja i integriteta, liniju između podobnih ustavnih sudaca koji sude na daljinski upravljač Andreja Plenkovića.

"Ne pravdam se, ali ću ukazivati na greške, da su institucije okupirane, a bez slobodnih institucija, bio to Ustavni sud ili razne agencije nema razvoja ni liberalne demokracije ni građanskog društva u Hrvatskoj. Tu će SDP ostati vjerojatno jedina oporbena stranka u Hrvatskoj, svaka čast i Možemo, što su ovi izbori pokazali, koja to može i želi, i koja je jedina jasna alternativa ovakvom HDZ-u”, ustvrdio je.

Mijenjat ćemo se da budemo jači

Zagreb: U središnjici stranke održana 4. Sjednica Glavnog odbora SDP-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zato ćemo se, kaže, mijenjati da budemo još jači i snažniji i da s našim politikama u suradnji s građanima Hrvatske pokažemo da smo jedina alternativa ovakvom zatvorenom društvu koje je trenutačno, nažalost u Hrvatskoj, u svim segmentima. Nema više kritične mase na sveučilištima, institucijama poput HAZU-a, u dijelu medija i ako ćemo svi šutjeti, imati pognute glave i gledati isključivo vlastite interese, onda se ne trebamo baviti zdravom politikom, smatra šef SDP-a.

SDP u koji ja vjerujem razumije razliku između pravde i pravice, za pravicu ćemo se boriti i biti bolji u svakom idućem izbornom ciklusu, rekao je.

"Zajedno ćemo graditi hrvatsku narodnu kuću, to su društvene veze koje nam garantiraju besplatno i dostupno javno zdravstvo, dostupno školstvo od osnovne škole do doktorata. To su društvene veze koje ne zanima za koji nogometni klub navijate, idete li u crkvu ili ne, jeste li plavi, zeleni, crveni ili žuti, to je više od politike i to je hrvatsko društvo za koje ću se boriti i nadam se da ću se boriti zajedno s vama”, poručio je Hajdaš Dončić stranačkim kolegama.

Glavna tema današnje sjednice GO-a je analiza rezultata lokalnih izbora, a bavit će se, među ostalim, i raspuštanjem vodstva zagrebačke organizacije o čemu odlučuje to tijelo budući da Zagreb ima status županije, dok je za raspuštanja u Splitu, Rijeci i Osijeku dovoljna prošlotjedna odluka Predsjedništva stranke.