'Hajduković je bio sav potresen, po njemu je bilo blata i trave'

<p>Znam Hajdukovića. Vidio sam ga u nedjelju poslije tog sukoba kod kolodvora. Hodao je prljav od zemlje i trave prema svom autu, pomalo izgubljen. Vrata od auta bila su otvorena. Bilo mu je neugodno kad smo se sreli i pozdravili. Nisam tad znao što mu je bilo, rekao nam je Osječanin.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Domagoj Hajduković (39), SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik te stranke u Osječko-baranjskoj županiji, u nedjelju je popodne verbalno i fizički napadnut. Prvo uvredama, a potom i šakama, nasred ulice napao ga je prijatelj, ali i stranački kolega Tomislav Mikulin (26), inače voditelj Ureda Davora Bernardića. Ozlijeđeni Hajduković potražio je pomoć u Kliničkom centru u Osijeku, gdje su liječnici konstatirali da ima lakše tjelesne ozljede, a potom je događaj prijavio policiji, koja je malo kasnije pronašla i uhitila Mikulina.</p><p>- Na hitnoj telefonskoj sjednici Predsjedništva SDP-a isključili smo iz članstva stranke Tomislava Mikulina i udaljili ga s radnog mjesta. Povod tome je fizički napad na saborskog zastupnika Domagoja Hajdukovića - poručio je u ponedjeljak glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas na izvanrednoj konferenciji za medije, naglasivši kako SDP ima nultu stopu tolerancije prema nasilju. Na pitanje jesu li se čuli s Mikulinom i čuli njegovu stranu priču, Vukas je poručio kako je činjenica da je fizički napao Hajdukovića, koji je predsjednik osječko-baranjskog SDP-a, član Predsjedništva i koordinator četvrte izborne jedinice.</p><p>- To su tri dovoljna ključna elementa za udaljavanje iz stranke. Mikulin je i zaposlenik stranke, viši stručni suradnik u uredu predsjednika, i on sebi takvo ponašanje ne može dopustiti - poručio je. Novinari su ga upitali i koji je bio povod napada na Hajdukovića, a Vukas je poručio kako to nije njihova briga.</p><p>- Mi možemo samo komentirati naše odluke, policija će dalje istraživati, to je na njima - istaknuo je dodavši kako “nakon svih ovih turbulencija” nisu razmišljali ostaje li Hajduković koordinator za četvrtu izbornu jedinicu za parlamentarne izbore.</p><p>Novinare je zanimalo i je li Mikulin i prije bio nasilan, a Vukas je samo kratko poručio kako nije. Mikulina su predali pritvorskom nadzorniku, a protiv njega će policija nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kaznena djela nanošenje tjelesne ozljede i nasilja u obitelji. Iz krugova njihovih stranačkih kolega neslužbeno se saznaje da se Hajduković osjeća poniženo s obzirom na to da se kao javna osoba nikad nije izlagao nikakvim sukobima, a i sve dosad planirano je da bude nositelj izborne liste za SDP za 4. izbornu jedinicu.</p><p>O svemu je za mišljenje upitan i Davor Bernardić, predsjednik stranke, kojemu je Mikulin “desna ruka”, a koji je rekao da je čuo što je bilo te da mu je zbog toga žao. Ozlijeđeni Hajduković nikome se od novinara nakon napada ne javlja na pozive. Proteklog je četvrtka u Osijeku proslavio 39. rođendan. Navodno je Mikulin u Osijek došao iz Zagreba na predavanje koje je organizirala stranka. Što ga je natjeralo da se s Hajdukovićem grubo obračuna na ulici, zasad nije poznato. Sukob je navodno bio u blizini autobusnoga kolodvora. Sugovornici iz središnjice SDP-a kažu nam da je sad upitna i Hajdukovićeva pozicija kao nositelja liste na parlamentarnim izborima u srpnju.</p>