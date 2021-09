Zastupnik Domagoj Hajduković (SDP), koji je jedan od 18 potpisnika zahtjeva da Rajko Ostojić, Nikša Vukas, Zvane Brumnić te Marina Opačak Bilić ostanu dio saborskog kluba odnosno da se o njihovom statusu izjasni sam klub. Za sada kaže ga predsjednik stranke, ali ni politička tajnica Mirela Ahmetović nisu zvali na razgovor. Naime, u četvrtak je na sjednici predsjedništva većinom glasova donesen zaključak kako će se još jednom razgovarati s potpisnicima zahtjeva te ih suočiti s činjenicom da je predsjedništvo donijelo preporuku da se izbačene članove iz stranke ne može zadržati u klubu. Tko je spreman poštovati tu odluku, ostaje, a tko nije, izbacit će se iz stranke.

- To su sve časni, odgovorni, dosljedni ljudi koji mišljenje ne mijenjaju. Naše mišljenje i moj stav, koji ću reći predsjedniku, političkoj tajnici ili bilo kome tko me pita jest i dalje jedinstvenost kluba, SDP-a, čuvanje integriteta našeg kluba i kod toga stojimo. Jedino što tražimo i želimo je raspraviti ovu situaciju i razriješiti je. Zato smo i podnijeli pismeni zahtjev jer usmeni zahtjevi nisu bili ispoštovani. Želimo da se poštuje poslovnik Sabora, kluba zastupnika koji je pisao sam predsjednik stranke. Očekujem da bude legalist, kao što smo i mi legalisti i prihvatit ćemo svaki ishod glasanja - kazao je Hajduković.

Ne želi prejudicirati kako će se situacija na kraju raspetljati te navodi kako se prvo treba sazvati sjednica kluba i o svemu razgovarati.

- Mislim da je i nedostatak komunikacije razlog zašto se nalazimo u ovoj situaciji. I dalje nisam čuo neke suvisle razloge zašto su kolege isključeni. Želim čuti razloge zašto ne mogu biti članovi kluba, a koji moraju biti dublji od toga da nisu članovi stranke - kazao je zastupnik SDP-a.

Hajduković napominje kako predsjedništvo SDP-a nije nadležno donositi odluke o izbacivanju iz članstva, već je glavni odbor tijelo koje će odlučivati o konkretnom slučaju, a on će kaže, kao legalist prihvatiti svaku odluku tog tijela.

- Od nekih principa, demokratskih procedura, poštovanja poslovnika ja osobno i moji kolege ne želimo odustati je to je SDP kojeg je uvijek krasila različitost mišljenja, heterogenost u pristupima rješavanja problema, dijalog u javnom prostoru i među nama. To je SDP kakav mi želimo, kakav je bio i kakav će biti ako se pita mene - poručio je.

Na pitanje može li se očekivati da ćemo drugi tjedan imati dva socijaldemokratska kluba u Saboru, SDP-ovac uzvraća:

- Ja to ne bih volio. Moj cilj je samo sačuvati jedinstvo SDP-a. Mislim da se trebamo prestati baviti ovim pitanjem jer puno je tema.

Zato smo željeli razriješiti ovaj tjedan, nažalost to se nije desilo - izjavio je.

I dok se priča kako se na sjednici predsjedništva pokrenulo pitanje izbacivanja Davorka Vidovića iz stranke zbog javnih istupa, Hajduković je napomenuo kako nema običaj niti ću sada prepričavati rasprave na predsjedništvu.

- Ono što želim reći jest da smo mi uvijek bili tolerantna i demokratska stranka koja se dičila time da postoje različita mišljenja, da ih naši članovi mogu i moraju iznositi, da je naša obveza ukazivati na neke stvari koje vidimo, a koje su eventualno loše. To se dešavalo prije, to se dešava i sada. Tu ne vidim elemente za isključivanje. Možda neki drugi vide, ali onda neka to kažu javno - navodi Hajduković.

Na pitanje je li ovo propast SDP-a, jer je klub raskoljen na dva dijela Hajduković poručuje:

- Ne možemo govoriti o raskoljenom klubu, jer klub nije raskoljen još je jedan i trebamo razgovarati. Bez razgovora nema naprijed - zaključio je Hajduković.

Arsen Bauk (SDP) kazao je kako je predsjedništvo stranke izreklo politički stav o članstvu četiri nezavisna zastupnika u klubu SDP-a. Pred zastupnicima su dvije mogućnosti provesti odluku tog tijela ili zatražiti od glavnog odbora da se očituje o odluci predsjedništva i onda provesti tu odluku. To je, nastavlja Bauk, po statutu i to bi bilo najkorektnije od onih koji se osjećaju dijelom SDP-a, jer je to po pravilima.

- Ako je četvero zastupnika je reklo da se osjećaju dijelom kluba, da će glasati i diskutirati kako kaže klub SDP-a onda je ova priča potpuno besmislena i svodi se na poslovničko i proceduralno nadmudrivanje. Ona je dodatno nebitna kada je postalo jasno da ni u ovom tzv. krnjem klubu od 28 zastupnika, vodstvo stranke nema većinu. Ovdje je temeljno političko pitanje ima li stranka mehanizme provoditi odluke svojih tijela ili ne. Tijelo koje je nadređeno klubu zastupnika nije predsjedništvo nego glavni odbor. Ako klub zastupnika ima podršku glavnog odbora onda je predsjedništvo u problemu,a ne klub zastupnika. Ali hajdemo to riješiti jednom za svagda - rekao je Bauk.

Stava je da je stvar postala previše ozbiljna da bi se sad proceduralno nadmudrivali. Smatra da je vrijeme da se svi vrate u okvire.

- Vjerujem da nikome nije u interesu da se raspadnemo u toliko klubova da postanemo treći ili četvrti klub po veličini. No, ako nekome to jest u interesu, onda će imati prvi problem sa mnom ako uočim da netko namjerno forsira raspad stranke, a to vrijedi za sve strane - poručio je Bauk. .

Sabina Glasovac (SDP), koja je bila suzdržana oko zaključka predsjedništva, kazala je tek kako stranka prolazi kroz osjetljiv proces, ali mora ga završiti u što kraćem roku.

Nije htjela pojasniti zašto je bila suzdržana niti prejudicirati hoće li epilog sukoba biti dva socijaldemokratska saborskog kluba, no želja joj je da do toga ne dođe. Nije htjela nagađati imaju li Grbinovi protivnici većinu u klubu. Navela je da od 14 članova kluba SDP-a, osim četiri člana koja su isključena, nije čula njihova stajališta i želi ih čuti na sjednici koja će se uskoro održati.