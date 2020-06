Hajduković se oglasio prvi put nakon napada: Hvala do neba

Čelnik osječko-baranjskog SDP-a i saborski zastupnik Domagoj Ajduković (39) oglasio se prvi put nakon što ga je fizički napao Tomislav Mikulin (26) i poručio kako će nastaviti svoj put

<p>Tri dana nakon što je na njega nasrnuo bivši šef ureda šefa SDP-a <strong>Tomislav Mikulin </strong>(26), javio se čelnik osječko-baranjskog SDP-a i saborski zastupnik <strong>Domagoj</strong> <strong>Ajduković </strong>(39) na društvenim mrežama. </p><p>- Volio bih svima osobno zahvaliti na potpori, ali toliko vas je da bi mi za to trebalo nekoliko dana. Hvala Vam svima do neba i nazad, puno mi to znači. Nastavljam nikad uvjereniji da su promjene potrebne i moguće. Idemo do pobjede! - napisao je na Hajduković</p><p>Podsjetimo, Hajduković je 7. lipnja oko 17,30 sati, telefonski obavijestio policiju da ga je u Osijeku na ulici verbalno i fizički napao njemu poznati muškarac, a potom je zatražio liječničku pomoć u osječkom Kliničkom bolničkom centru (KBC), gdje su mu liječnici konstatirali lakše tjelesne ozljede. Mikulić je nakon toga uhićen i priveden pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske PU.</p><p>Predsjedništvo SDP-a u ponedjeljak je na hitnoj telefonskoj sjednici Mikulina isključilo iz članstva stranke i ujedno ga udaljilo s radnog mjesta višeg stručnog suradnika u Uredu predsjednika SDP-a Davora Bernardića.</p>