<p>Domagoj Hajduković ni jučer nije odgovarao na pozive niti se oglasio o nedjeljnom napadu u Osijeku, gdje ga na njega fizički nasrnuo bivši šef ureda šefa SDP-a Tomislav Mikulin.</p><p><strong>Pogledajte video: 'Hajduković je hodao sav prljav od zemlje i trave'</strong></p><p>- Izbjegava komunikaciju, razgovarao sam s njim ljudski. Nije mu lako i više od toga ne mogu reći - rekao nam je sugovornik iz SDP-a.</p><p>Bliskim prijateljima, ali i stranačkim kolegama, dan nakon napada kratko je tek u poruci zahvalio na podršci. </p><p>Stranački kolege s druge strane razumiju što nakon svega nema volje za razgovor. Hajduković je koordinator SDP-a za 4. izbornu jedincu, a po logici stvari za mnoge je on trebao na predstojećim izborima predvoditi izbornu listu. </p><p>- Mislim da bi Hajduković trebao nositi listu. On je žrtva nasilja i bilo bi skandalozno da zbog ovoga to više ne bude - kaže sugovornik.</p><p>Drugi pak navode kako to što je netko koordinator za pojedinu izbornu jedinicu, ne znači da će automatski biti i prvi na listi. Za 4. izbornu jedinicu, ističe, i ranije se tražilo alternativno rješenje. </p><p>- Bez obzira na sve ovo Hajduković vjerojatno ne bi bio prvi na listi - kaže dobro upućeni sugovornik. To mjesto nuđeno je Biljani Borzan, ali ona je to ranije odbila. Sada se kao opcija spominje bivši ministar Boris Lalovac.</p><p>A Tomislav Mikulin, koji je u ponedjeljak priveden, jer je fizički napao i ozlijedio predsjednika osječko-baranjskog SDP-a i saborskog zastupnika jučer je pušten da se brani sa slobode jer tužiteljstvo smatra kako nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Policija je Mikulina kazneno prijavila za nanošenje tjelesne ozljede i nasilje u obitelji, a izvidi ovom slučaju se nastavljaju.</p><p>Podsjetimo, na hitnoj telefonskoj sjednici Predsjedništvo SDP-a je u ponedjeljak Mikulina isključilo iz stranke, a udaljen je i s radnog mjesta višeg stručnog suradnika u uredu predsjednika Davora Bernardića. </p><p>Dio zastupnika kazao nam je kako je Hajduković unutar posjednje dvije godine mandata u par navrata na posao u Sabor dolazio s masnicama na licu. Tada se kolegama, koji su se raspitivali što je bilo, opravdavao da se spotaknuo i pao.</p>